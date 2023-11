Ve čtvrtek začíná v Dubaji 28. světový klimatický summit COP28. Koná se v roce, který velmi pravděpodobně bude opět nejteplejším v historii měření, a v situaci, kdy navzdory všem přijatým závazkům globální emise skleníkových plynů dále rostou. Udržení globální teploty na hodnotě 1,5 °C nad předindustriálními hodnotami, jak to stanoví Pařížská dohoda, je velmi nepravděpodobné.

Kam kráčí rekordně se oteplující planeta, víme. Co s tím udělá summit plný paradoxů, je nejisté

Klimatický summit – se všemi hlavami států přepravovanými letecky, se zástupy lobbistů a poradců (akce se má zúčastnit asi 70 000 lidí z 200 zemí), s rauty a bankety, se spoustou vzletných projevů a dobře znějících slibů vzdálených realitě – se nevyhnutelně jeví jako monstrózní a nedůvěryhodný podnik. Je však dobré uvědomit si, že zároveň je to jeden z mála diplomatických mechanismů, které mohou ve věci klimatické krize zmoci aspoň něco. Globální problém vyžaduje globální řešení, dohoda vlád a státníků je tedy nezbytná. Nic, co by k ní napomáhalo více než tyto zdlouhavé a neefektivní summity, zatím bohužel neexistuje.

Letošní summit COP28 je zatížen dodatečnou porcí nedůvěry dříve, než vůbec začal. Může za to