Ruský státní majetek jsme zmrazili jako první v Evropě. Školíme kolegy z jiných zemí, říká šéf cifršpionů Hylmar

Česko jako první země na světě zmrazilo ruské státní nemovitosti. Na velké sankční akci se podílí i Finanční analytický úřad. „Pustili jsme se do akce, do které se nikdo v Evropě ještě nepustil,“ říká ředitel úřadu Jiří Hylmar. V rozhovoru pro Deník N také vysvětluje, co zmrazení domů a bytů znamená pro jejich obyvatele a jak se budou řešit například opravy takových nemovitostí. „Česko na to nebude dávat žádné peníze ze svých rozpočtů. Ruská agentura je stále majitelem a je za ten majetek odpovědná,“ popisuje.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

V jaké hodnotě už Česko zmrazilo sankcionovaný majetek?

Jak se daří prokazovat, že jde o majetek ze sankčního seznamu?

Kolik případů porušování sankcí Česko eviduje od začátku loňského roku?

Proč již nepřibývá úspěšných bankovních podvodů?

Před několika týdny začalo platit rozhodnutí vlády o zmrazení ruského státního majetku v Česku. Zaznamenali jste v souvislosti s tím nějaké stížnosti nebo otázky?

Jelikož se to týká stovek subjektů, tak ne každý si přečte naše stránky, kde je vysvětlené, jak se mají chovat –⁠ to znamená, že nemají nájemné a podobně platit někde bokem v hotovosti, ale na účet. Některým tato informace nestačila a jiní ji nepochopili, takže čelíme kupě dotazů.

Na co se lidé ptají?

Jak mají postupovat, co mají dělat a tak dále. Jak mají třeba vypořádat dodávky energií.

Kdo bude nyní reálně vykonávat správu těchto nemovitostí? Co když bude některá potřebovat údržbu nebo opravu?

Stávající vlastník. Přitom samozřejmě nesmí dojít k porušení nebo obcházení sankcí. Vše by se tedy mělo dít pouze s naším vědomím, respektive povolením. My musíme například souhlasit s pohyby na zmrazeném účtu a na co budou peníze vynaložené. Jde o řadu administrativních záležitostí.

Navíc jsme první v Evropě, kdo na tento majetek takto sáhl. Pustili jsme se do akce, do které se nikdo v Evropě ještě nepustil. Asi není náhoda, že v agendě mražení majetku naši lidé školí některé kolegy z jiných zemí.

Na co se vás například ptá ruská agentura pro správu majetku v zahraničí, která je dva týdny na českém sankčním seznamu?

K tomu z důvodu mlčenlivosti nemohu nic moc říct. Asi jen to, že má možnost využít opravné prostředky. A nelze vyloučit ani soudní řízení. Hlavní otázky jsou od nájemců v ruských domech. Nyní budeme muset řešit hlavně opravné prostředky proti našim rozhodnutím a správu toho majetku.

Jak budete řešit situaci, kdy například spadne střecha některého z domů a na účet nebudou chodit peníze, nebo na účtu nebudou dostatečné prostředky?

Především je důležité zdůraznit, že Česká republika na to nebude dávat žádné peníze ze svých rozpočtů. Ruská agentura je stále majitelem a je za ten majetek odpovědná.

Co by se tedy stalo v případě nemovitostí, kde by byla nutná oprava, ale na kterou by na zmrazeném účtu nebyly finanční prostředky?

V první řadě je to problém majitele, vlastníka. Pokud by prostředky sehnal, musel by Finanční analytický úřad požádat o výjimku. A znovu opakuji, že by na to nešla ani koruna z českého rozpočtu.

Desítky případů porušování sankcí

Dohlíží váš úřad ještě na nějaký jiný aspekt dodržování sankčních opatření, než je zneužívání peněz z účtu, kam lidé posílají nájemné?

Finanční analytický úřad je administrativní jednotka. Na ten účet vidíme, a když tam nebudou chodit peníze nebo dostatek peněz, které víme, že tam měsíčně chodit mají,