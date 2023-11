Politika rozhněvaných mužů a jak se jí bránit

Komentář Evy Mošpanové: Slovenský premiér Robert Fico během návštěvy Prahy naznačil, jak vypadá politika rozzlobeného muže. Ne že bychom to v Česku neznali, důležitější je ale ještě jiná věc. Někdy nejde politice hněvu zabránit. V takovém případě je dobré být připravený na to, až přijde.

Jestli mě v politice něco opravdu hluboce znepokojuje, pak jsou to rozzlobení muži. Ne ti, kteří vřískají, hrozí nebo urážejí všechny kolem sebe. Jejich záchvaty zlosti jsou možná časté a hlasité, ne však hlubší než povrchová rána. Mluvím o mužích ve velice specifické situaci.

Mimochodem, omlouvám se, toto je text o mužích, ženy v něm chybějí. Nějaká by se zajisté našla, jako celek ale ženy v této kategorii nemají velké zastoupení. Můžeme spekulovat, zda jsou vnitřní nastavení a motivace žen jiné. Suchou a méně zajímavou pravdou ale je, že pro ženy je stále ještě obtížnější dostat se do politiky, natož do nejvyšších pozic.

Mluvím o mužích, kteří si v sobě nesou hluboký hněv a zášť. Těch, kteří pouze nemluví, ale konají.

Spojuje je jeden – pro jejich aktuální život nejspíš zcela určující – zážitek. Zkušenost s