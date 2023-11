Uvařte si ttokpokki. Slavné jídlo, které léčilo krále i bolest války a dnes vám uzdraví duši

Voní tak, že umí vehnat slzy do očí. Kouzlo chilli a nostalgie. A jakmile jednou ochutnáte, už si je nikdy s ničím nespletete; říká se, že na nich vzniká závislost. Rýžové koláčky ttokpokki jsou jako vycházející slunce –⁠ zářivě barevné, životodárné a na dotek pálí. A také je to možná vůbec nejmilovanější jídlo v Jižní Koreji. Chcete vědět, odkud se ta láska bere? Začala v královském paláci, ale do ulic Soulu za ní nutně nemusíte. Zamilovat se můžete i ve vlastní kuchyni.