Vývoj bojů (643. den): Probudili se ruští agenti? Manželka velitele ukrajinské kontrarozvědky je v nemocnici s otravou těžkými kovy

Co znamená otrava manželky Kyryla Budanova?

Ukrajinci varují, že za poslední dva měsíce se probudili spící ruští agenti na Ukrajině.

Budanov i Zelenskyj řekli, kolikrát se je Rusové pokusili zabít.

Britský think-tank v březnu popisoval, jak mohou ruští agenti na Ukrajině fungovat.

Co způsobila bouře v Černém moři.

Grafy dne: podpora vojenské pomoci Ukrajině v Německu a útoky dronů na Kyjev.

Video dne: ukrajinští vojáci v Krynkách.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za pondělí 28. listopadu. Situace už může být na některých místech jiná.

O tom, že ukrajinské sabotérské skupiny aktivně působí v Rusku i na okupovaném území, jsme psali několikrát. Ukrajinským tajným službám se také podařilo pár atentátů na podporovatele války, jako například dceru ruského propagandisty Alexandra Dugina či ruského vojenského blogera v Petrohradě.

O podobné útoky mohou usilovat i ruští agenti na Ukrajině. Naznačuje to zpráva, která vyšla v úterý ráno.

Ukrajinský portál Babel informoval o tom, že v nemocnici leží Marianna Budanova, manželka velitele ukrajinské vojenské zpravodajské služby (HUR) Kyryla Budanova. Podle jejich informací z prostředí zpravodajské služby byla hospitalizována s otravou těžkými kovy. Zatím je potřeba brát tyto informace s jistou rezervou, protože je nepotvrdila oficiální místa.

Podle Babelu měla Marianna Budanova v těle látky, které se nevyskytují v běžném životě ani v armádním prostředí. „Přítomnost těžkých kovů naznačuje cílený pokus o otravu konkrétní osoby,“ řekl portálu nejmenovaný zdroj ze zpravodajských služeb.

Nezdá se ale, že by měl být její život ohrožen. Do nemocnice přijela poté, co se jí zhoršil zdravotní stav.

„Léčba byla ukončena a nyní ji kontrolují doktoři,“ řekl Babelu jeho zdroj. Podle portálu se momentálně vyšetřuje pokus o vraždu manželky šéfa HUR.

Ukrajinská pravda napsala, že podle jejích zdrojů se Budanova otrávila prostřednictvím