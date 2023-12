„V naší zemi potřebujeme víc lásky.“ Reportáž o odchodu mladých lidí z Bosny a Hercegoviny

„V téhle oblasti byl náš zákop a kousek od něj už byl srbský,“ ukazuje Adi na mapě místo v kopcích kousek od sarajevské olympijské bobové dráhy. Srdečný muž s maskáčovou kšiltovkou a dobráckým úsměvem usrkne piva a pokračuje. „Tady mě postřelili, kulku mám pořád v noze,“ říká jen tak mimochodem, jako by to bylo běžné.

Když válka v Bosně a Hercegovině začala, bylo Adimu 17 let. Během války, která ho připravila o léta dospívání, si vzal Saru, která v té době pracovala jako zdravotnice a starala se o zraněné.

„Tehdy jsme toho moc neměli, peněz bylo málo, jídla bylo málo…, válku jsme ale naštěstí přežili, hodně tvrdě jsme pracovali a teď máme dvě děti a jsme finančně poměrně zajištění,“ popisuje Adi, který za svůj život stihl pracovat jako technik pro OSN, vyrábět vlastní šperky i několik let pracovat na vyšší pozici v chorvatské firmě.

Teď se rozhodl investovat do nemovitostí a proměnit svůj starý byt zděděný po rodičích v centru Sarajeva na ubytování Airbnb. „Doba jde kupředu, i když se může zdát, že jsme se tady v Bosně zasekli v letech hned po skončení války. Ale turismus se zde rozvíjí a myslím si, že je to zajímavé odvětví, do kterého bych chtěl víc proniknout,“ osvětluje své plány do budoucna.

Poté co jsou příběhy odvyprávěny a sklenice piva vypity, opouštíme hospodu a vcházíme do teplé noci. Pár metrů od dveří se Adi zastaví a ukazuje prstem na místo, kde jeho kamaráda zasáhla mina.

„Člověk se pak s tím vším musí nějak vyrovnat a uspořádat si to v hlavě. Není to jednoduché a spousta lidí se od války stále potýká s traumaty. Pro mě osobně je taky důležité, že jsem svým dětem řekl, jak všechno bylo, ale v žádném případě jsem je nikdy neučil někoho nenávidět,“ zdůrazňuje a jeho pohled se naposledy stočí na onen kus asfaltu.

Co byly jugoslávské války? Jedno desetiletí navazujících a překrývajících se etnických válek souvisejících s rozpadem mnohonárodnostní Socialistické federativní republiky Jugoslávie, který navázal na rozpad Sovětského svazu a jeho komunistického bloku (ačkoliv Jugoslávie do něj nepatřila). červen 1991: krátká válka ve Slovinsku ;

; 1991–1995: chorvatská válka o nezávislost;

válka o nezávislost; 1992–1995: bosenská válka;

válka; 1995–1999: válka v Kosovu ;

; 2001: povstání v Makedonii. Výsledkem byl postupně vznik samostatných států Slovinska, Chorvatska, bosensko-chorvatsko-srbské federace Bosna a Hercegovina, Černé Hory, Srbska, Makedonie a Kosova. Odhaduje se, že při těchto válkách zahynulo – v mnoha případech bylo cíleně a brutálně vyvražděno – 140 000 lidí. Války ukončily až zásahy OSN a především NATO a jednání zejména v USA a Francii. Soud pro bývalou Jugoslávii odsoudil mnoho válečníků včetně srbského vládce Miloševiće k trestům vězení za válečné zločiny, genocidu a zločiny proti lidskosti.

Odejít, nebo zůstat?

O pár měsíců později se sarajevské listí barví do zlatava a sluneční paprsky hřejí zase o něco míň.

Na kamenné zídce u řeky Miljacky sedí v podzimním slunci několik starších lidí, kteří klábosí nebo jen sedí a vychutnávají si cigaretu za cigaretou.

Za nimi se tyčí zelené kopce, ze kterých Sarajevo v 90. letech tři roky obléhali Srbové, a o pár set metrů dál v srdci historického centra stojí dvaatřicetiletá dívka. Ta stejně jako podle průzkumů