Válečná stezka: Rozmístíme v neutrální střední Evropě vojáky na její ochranu, sní Rusové

Přinášíme přehledné sedmidenní shrnutí nejdůležitějšího dění v ruské agresi proti Ukrajině. Na obraze bojů se nemění prakticky nic, čím dál víc se mluví o limitech a problémech na straně Ukrajiny a Západu. Jako by se zapomínalo na to podstatné, což nám naštěstí připomněli ruští propagandisté.

Válečná stezka je úterní formou newsletteru Pointa N. Má nadčasovou podobu a zasazujeme v ní do kontextu hlavní události, které válečné dění v současnosti ovlivňují. Na týdenní bázi se doplňuje s denním přehledem nesoucím název Vývoj bojů.

Věnujeme se i neotřelým úhlům pohledu, možným dalším scénářům vývoje či technice v centru pozornosti. Každý týden přinášíme tip na sbírku či projekt, jímž lze napadené Ukrajině pomoci.

Nejdůležitější dění

My vás ochráníme: Zatímco na Západě se rozšiřuje přemítání, že prohráváme, Rusko přechází na ekonomiku přizpůsobenou takzvané totální válce. To je koncept, který válce podřizuje veškeré záležitosti státu (prezident Vladimir Putin například doporučil rodinám, aby měly osm dětí). V současném ruském prostředí Kreml válku také potřebuje pro chod ekonomiky, kterou táhne válečná výroba – bez ní by hospodářství bylo