Zachraňuji ukrajinské muže před smrtí, říká převaděč. Cena sto tisíc korun

Zatímco hned na začátku války na Ukrajině tvořili dospělí muži v branném věku desetinu celkového počtu ukrajinských uprchlíků v Česku, dnes je jich už čtvrtina – 93 tisíc mužů. Podobný trend vykazují i sousední země. A to i přesto, že na Ukrajině po celou dobu platí stanné právo a všeobecná mobilizace a muži ve věku od 18 do 60 let až na výjimky nesmějí vycestovat ze země. Část z nich využila služby převaděčů, kteří doprovázejí dezertéry přestrojené za humanitární pracovníky nebo je převádějí přes hranice mimo hraniční přechody. Redakce investigace.cz prozkoumala schémata pašování ukrajinských mužů přes hranice a promluvila si s jedním z převaděčů.

Počet ukrajinských mužů mezi uprchlíky přibývá nejen v Česku, ale i v okolních zemích. Například v Německu se jejich podíl z celkového počtu ukrajinských uprchlíků v produktivním věku od jara 2022 ztrojnásobil. Až 80 tisíc Ukrajinců v branném věku se podle zjištění polského deníku Rzeczpospolita nachází i v Polsku.

Trend potvrzuje i ukrajinská strana. „Od začátku invaze bylo při přecházení ukrajinských hranic zadrženo 6100 mužů, kteří se pokoušeli dostat ze země na padělané dokumenty nebo falešná povolení,“ říká mluvčí čopského oddělení ukrajinské pohraniční stráže, plukovnice Olena Tračuk. Město Čop se nachází poblíž trojmezí Ukrajiny s Maďarskem a Slovenskem a pro útěk do Evropské unie, jež ukrajinské dezertéry zatím nevrací, je ideálním místem. Pohraničníci se nyní soustřeďují na dopadení těch, kteří se pokoušejí proklouznout ze země mimo hraniční přechody. Od začátku invaze takto zadrželi na 13 600 lidí. Olena Tračuk se však domnívá, že počet nelegálních uprchlíků je ve skutečnosti mnohem vyšší.

„Zachraňuji životy“

Pašování ukrajinských mužů prchajících před mobilizací do Moldavska, Rumunska a dále do Evropy se Vladimir začal věnovat poté, co mu na bojišti zahynuli dva kamarádi. (Vladimir je přezdívka, kterou používá v Telegramu. Redakce ale pravou totožnost tohoto muže zná.) „Oba se ocitli na frontě – jeden z ukrajinské strany, druhý z té ruské. Poněvadž se oba cítili jako kanónenfutr, uvědomili si, jak nesmyslná je to válka, a chtěli pryč. Pomoct jsem jim měl já. Než jsem získal potřebné kontakty a zdroje, bylo pozdě – oba zemřeli,“ vypráví muž, jenž za dobu války údajně dostal za hranice několik stovek lidí včetně vojáků. „Pracovat s vojáky je mnohem jednodušší než s civilisty – jsou disciplinovaní a uvědomují si cenu vlastních chyb, protože už válku zažili a vědí, čeho se mají skutečně bát,“ konstatuje. Civilisté mají podle něj z cesty přes hranici mnohem větší obavy. „Občas jim neříkám všechny detaily, aby se nevylekali a nerozmysleli si to. Tím zachraňuji jejich životy – to je moje poslání,“ domnívá se.

Na převaděče inzerujícího své služby ve facebookové skupině určené pro ukrajinské uprchlíky v Česku narazila redaktorka investigace.cz na sociálních sítích. Podmínky převádění