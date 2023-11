Bavte se a nic neřešte. Proč je současná televizní zábava tak podobná té normalizační?

Televize je v našich podmínkách jediné masové médium, které vzniklo a rozšířilo se do domácností za komunismu. Od počátku byla striktně podřízena režimu a její obsah byl vyloženě schvalován pracovníky aparátu ÚV KSČ – zvláště silný vliv to mělo na atmosféru normalizace. To je prvek, jenž do velké míry zastiňuje fakt, že i komunistická televize musela být kromě propagandistického nástroje také médiem, které – měla-li propaganda fungovat na široké publikum – muselo zaujmout.

Nejde jen o to, že si divák nemohl přepnout na jiný obsah, ale spíše o to, jestli to, co viděl, na něj také mělo nějaký vliv, nebo ne. V tomto ohledu dělala televize nejlepší službu režimu tam, kde se jí dařilo být u lidí populární.

Ale ani představa o tom, co je a co má být televize, nebyla od počátku jednoznačná a jednolitá. Především tu byl zjevný a silný názor jak pracovníků nového média, tak jejich ideologických nadřízených, že televize je