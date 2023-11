„Středula by měl odstoupit.“ Učitelé se distancují od proruského publicisty na pódiu s odboráři

Sterzik vystoupil mezi řečníky na odborářské demonstraci na Malostranském náměstí. Kritizoval vládu primárně za politiku v zemědělství, ale také například za nákup nové vojenské techniky, vysoké ceny energií a další věci.

„Nechcete to ministerstvo zemědělství rovnou zrušit? Asi by se nic nezměnilo, ale ušetřil by se jeden ministr. Říkám to pořád dokola a budu to říkat dál. Tato vláda nás dostala do situace, kdy žádné kosmetické opatření nepomůže. Žádné zvýšení platu v některých profesích nijak nezmění to, že na Ostravsku nám zhasínají vysoké pece,“ prohlásil z pódia.

Jeho vystoupení vyvolalo u některých iniciátorů stávky a protestů šok. Sterzik totiž v minulosti podporoval Jindřicha Rajchla a jeho stranu PRO, vystupoval také na Rajchlových demonstracích. Na proruském propagandistickém serveru 42TČen má