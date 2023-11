Fico pod svá křídla sjednotil celou dezinformační scénu, říká expremiér Ódor ve Studiu N

„Fico velmi dobře ovládá technologii moci. Je to talentovaný politik, který dokáže pohnout masami a využívat strach. Zatím to ale nedokázal tak systematicky jako Orbán,“ říká v rozhovoru s Filipem Titlbachem slovenský expremiér Ľudovít Ódor. Míří Slovensko do minulosti? Jak zastavit odchod mladých lidí ze země? A jak se mění perspektiva střední Evropy? Poslechněte si záznam Studia N live z pražského Divadla Bez zábradlí.