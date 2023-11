Lunchmeat Festival se vrací do Anežského kláštera. Společně s Národní galerií Praha chystá nevšední audiovizuální zážitek

Lunchmeat Festival se po šesté vrací do kláštera sv. Anežky České. Dne 8. prosince bude jeden z pokladů Starého Města pražského hostit speciálně kurátorovanou selekci producentů a dýdžejů současné elektronické hudby ze zahraničí i z Česka. Na dvou stagích –⁠ ve svatyni Salvátora a v kostele sv. Františka – se představí uznávaná hudební skladatelka Grand River v AV performance All Above s výtvarníkem Marcem Cicerem, zvuková experimentátorka Vallmo nebo multidisciplinární umělec Nori Kin aka Exploited Body.

V Berlíně usazená hudební skladatelka Aimée Portioli aka Grand River vystoupí v Anežském klášteře v pražské premiéře. Její produkce je protkaná emocionálními barvami a kombinující atmosférické tóny s rytmickou komplexitou. Debutové EP Crescente z roku 2017 zařadil magazín XLR8R mezi nejlepší nahrávky roku, stejný úspěch slavila i s druhým počinem Pineapple (2018) u hudebního serveru Quietus. Grand River vystoupila na významných mezinárodních scénách a festivalech, jako jsou Barbican Hall, CTM Festival, L.E.V. Festival, MUTEK, Kraftwerk, Funkhaus, WOS Festival nebo Berghain. V Praze představí nejnovější album All Above ve spolupráci s předním italským vizuálním umělcem Marcem Cicerem, performance doprovodí hudebník Andert Tysma na akustický klavír. All Above slibuje dojemný a emotivní audiovizuální zážitek. AV act spojuje zranitelnost a intimitu v jedinečnou symfonii zvuků a barev a navozuje prostor pro rozjímání. All Above zve diváky, aby se nechali mezi mohutnými zdmi Anežského kláštera unášet na zvukovém polštáři.

Vallmo (AnnaMelina) se vrací na Lunchmeat Festival po čtyřech letech. V roce 2019 vystoupila v betonovém podzemí Veletržního paláce společně se zakladatelem zásadního labelu Northern Electronics Vargem ve společném projektu FLORA. Dne 8. prosince v klášteře sv. Anežky představí své nejnovější album Othem, které vydala právě na labelu Northern Electronics. Vallmo mistrovsky kombinuje křehkou minimalistickou elektroniku s fantaskní vizí archaické přírody – album je hymnou na abstrakci, oslavuje krásu mysli a dekonstrukci popu. Prostřednictvím autotunovaného zpěvu vypráví Vallmo příběhy fenoménů, které ji obklopují, a vytváří melancholickou zvukovou krajinu.

Dalším očekávaným vrcholem večera bude dýdžejský set v kostele sv. Františka Helsinského zvukového experimentátora a multidisciplinárního umělce Noriho Kina aka Exploited Body. Jeho produkce a DJ sety se vyznačují rušivými distorzními efekty, něžnými melodiemi a drsnými kompozicemi. Díky releasům na labelech Posh Isolation, Northern Electronics či avantgardním PAN, který letos slaví 10. narozeniny, je Exploited Body jedním z nejskloňovanějších jmen současné experimentální scény.

V Brně usazený Jim Krutor se inspiruje formátem píšťalových varhan a vypráví ve svých živě hraných kompozicích příběhy bez vítězů a poražených. Obrací v nich vzpomínky na překonané úspěchy, zaniklá spojenectví, promrhané šance a ztracené poklady. Večer otevřou live AV actem umělci sdružení pod Lunchmeat kolektivem – hudebník družběta a výtvarnice Frances Sanders. O closing večera se v kostele sv. Františka postará členka kolektivu KSK, producentka Martyyna v b2b setu s hudebníkem Kewuem, který loni vydal dlouhohrající debutové EP s hyperpopovou zpěvačkou Terrou.

Večer koncepčně navazuje na pět předchozích speciálních událostí, při kterých Lunchmeat Festival přivezl přední zahraniční audiovizuální projekty, aby oživily vybrané netradiční prostory. V roce 2015 zahájil Robert Henke Lunchmeat Festival svým projektem Lumière II. Kompozici pro čtyři lasery a zvuk, kterou představil také v pařížském Centre Pompidou či londýnském Barbican Centre, upravil přímo na míru budově Českého muzea hudby. V roce 2016 pak umělci Koreless a Emmanuel Biard představili projekt The Well, který pracuje s odrazy laseru ve speciálním, zvukem ovládaném pružném zrcadle právě v majestátních prostorách Anežského kláštera. V roce 2018 se Lunchmeat Festival do těchto prostor vrátil a představil průkopnické experimentální britské duo Emptyset ve spolupráci s vizualistou Claytonem Welhalmem. O rok později v klášteře vystoupil experimentální kouzelník Clark ve speciálním AV setu s uznávanou slovenskou fotografkou Evelyn Benčičovou. Na pátém audiovizuálním večeru v roce 2022, kdy si Lunchmeat ke spolupořádání přizval kolektiv Heartnoize, zahráli postapokalyptičtí Amnesia Scanner a tuniská producentka Deena Abdelwahed.

