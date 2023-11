Studio N: Proč se školy na den zastavily

V Česku začala celodenní výstražná stávka. Kromě firem je do ní zapojena většina českých základních, středních i mateřských škol. A to výrazná většina: podle školských odborů dnes zcela zavřelo nebo omezilo provoz 74 procent všech regionálních škol. Premiér Petr Fiala přitom k protestu uvedl, že objem financí mířících do školství neustále roste. Kdo tedy říká pravdu? A za co se dnes ve skutečnosti stávkuje? Hostem Studia N je dnes programový ředitel vzdělávací neziskové organizace EDUin Miroslav Hřebecký.