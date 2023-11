Češka vedla plastickou chirurgii v Gaze: žena mezi vlídnými muži a popálenými dětmi

Na co jsme se mimo jiné ptali: Jak se přecházela hranice z Izraele do Gazy a proč by si tady Kafka liboval;

jak se k ní chovali palestinští kolegové;

jaká opatření musela dodržovat;

jaké to je uvnitř nemocnice Al-Šífa;

jak řídit tým, a dokonce i ředitele;

co dělat, když si někdo popálí 85 procent plochy těla.

Jak se plastický chirurg dostane do Gazy a co tam dělá?

Byla to moje první mise s Lékaři bez hranic. Do Gazy jsem jela úplně sama. V Jeruzalémě jsem se dozvěděla, jak se do Gazy dostanu – jak překročím hranice. Se všemi detaily, i do kterých dveří kdy vstoupit a u které přepážky co ukázat.

Povedlo se vám překročit hranici bez problémů?

Bylo to tam jako v Zámku od Kafky. Hrozně složité.

Nikdo mě nesměl doprovázet. Nejdřív byla izraelská část: přede mnou čtyři dveře, podle instrukcí nejdřív vejdu do dveří číslo 2.

Věděla jsem, že tam je přepážka nalevo a co u ní mám předložit. Musela jsem vyjít ven a zase vejít do dveří číslo 1 a tam ukázat toto…

Následuje čtyřka…

Vše bylo podle plánu. Paradoxní bylo, že všechny ty dveře vedly do téže místnosti, jen tam byly různé přepážky. Ale místnost byla propojená jako na poště. A vy vždy vyjdete ven a zase znovu jinými dveřmi vejdete. Kafka.

Bála jste se?

Já jsem byla připravena na to, že mi budou kontrolovat tělní otvory, i když to by připadalo v úvahu spíš cestou zpátky, z Gazy do Izraele.

Tak se také dají přenášet výbušniny?

Samozřejmě. Trinitrotoluen bez problémů. Nebo i zbraň. Jako chirurg vám řeknu, že ve vagíně