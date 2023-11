Pointa N: Řeči o rukojmích a výlet na Vysočinu. Vláda v komunikaci kolem stávky zvolila střet i únik

Dnešní dění shrnul a okomentoval Adam Hecl.

Na poslední chvíli a nešťastně

Do pondělní stávky se zapojilo přes sedmdesát procent škol. Teprve v neděli vpodvečer, ani ne 24 hodin před jejím začátkem, se ke stávce rozhodl vyjádřit ministr školství Mikuláš Bek. Napsal otevřený dopis rodičům a promluvil také na tiskové konferenci, kde se rodičům omluvil, že se oni a jejich děti „stali rukojmími ve sporu mezi vládou, odbory a stávkujícími“.

Premiér Fiala v ten samý den napsal, že je vyhlášené stávce těžké rozumět. Za stávkou ve školství a dalšími protesty vidí Fiala snahu odborářských předáků zviditelnit se.

„Jako rukojmí drží celou zemi a její zdravou budoucnost,“ použil premiér stejné přirovnání jako ministr Bek. To vše v dlouhém příspěvku na síti X, který se pravděpodobně k většině stávkujícím, natož rodičům, nedostane.

„Odbory nechápou, že nelze socialisticky pracovat a kapitalisticky žít. Koalice se nesmí podělat z preferencí nebo médií, jinak to s ní špatně skončí. Volby budou v říjnu 2025, ne v lednu 2024,“ shodil argumenty stávkujících ze stolu premiérův tajemník František Cerha.

Slova přicházející z vlády jsou poměrně odvážná. Podle posledního průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News vládě Petra Fialy důvěřuje 21 procent. Naopak stávku podporují podle agentury STEM/MARK pro Českou televizi dvě třetiny voličů.

Pokud se tedy většina voličů cítí jako něčí rukojmí, pak zřejmě mnohem spíše vlády než stávkujících.

A to do průzkumů ještě nezasáhl ani úprk Petra Fialy z Prahy. Premiér v době stávky učitelů a odborářů jel na návštěvu Vysočiny, kde zavítal do soukromé – a nestávkující – školy a navštívil zemědělské družstvo Pooslaví Nová Ves, kterému šéfuje bratr vicepremiéra a ministra zemědělství Lukáš Jurečka. Sám ministr a šéf lidovců Marian Jurečka se ovšem zachoval o poznání statečněji než premiér, vyšel do ulic a se zástupci demonstrantů hovořil.

Co učitelům vadí? Na hlavní otázky ohledně stávky ve svém článku odpovídala Markéta Boubínová.

„Když systém automaticky zvyšuje příjmy a počet úvazků a vy ho chcete parametrizovat, vzbuzuje to odpor. Ta změna není velká, ale zajistí, aby byl systém udržitelný,“ vysvětluje pak kroky vlády v rozhovoru ministr financí Zbyněk Stanjura.

Kateřina Libovická a Natálie Šebestová pak zpracovaly anketu mezi učiteli, jak se o stávce baví se samotnými dětmi. Pro mnohé z nich může být současné dění prvním kontaktem s politikou. Může to pro ně být připomínkou skutečnosti, že sami učitelé jsou také jen lidé se svými vlastními cíli, potřebami a vzájemnými neshodami. A i když se nad ničím z tohoto žáci nezamyslí, mají alespoň den volna.

Právě o rozdílných názorech mezi učitelskými sbory se dočtete i v reportáži Kateřiny Frouzové a Markéty Boubínové ze tří škol, přičemž každá z nich má ke stávce jiný postoj.

Školní stávce se věnoval i dnešní díl Studia N.

Jednou větou

Disidenti Jiří Gruntorád a John Bok po víc než týdnu ukončili hladovku.

Ve věku 106 let zemřela Linda Wichterlová, manželka Otty Wichterleho.

Hamás a Izrael se dohodly na prodloužení pauzy v bojích o další dva dny výměnou za další rukojmí.

Naše témata

Kancléř Scholz hraje vabank. V sázce už nemůže být víc, protože výsledek jednání o rozpočtové krizi určí, jak bude vypadat druhá polovina jeho mandátu, a ukáže, zda má šanci zůstat u moci po volbách v roce 2025.

Kdo a co vše bude obětí německého rozpočtového průšvihu? Zatím krize potápí Scholzovu vládu (Simone Radačičová)

Sociální politika je fascinující obor. A jedna z nejzajímavějších věcí na ní jsou nepřímé a velice často neočekávané důsledky jednotlivých rozhodnutí. Vezměte si třeba takovou slevu na manželku. Prostá daňová úleva, která má zejména rodinám s malými dětmi pomoci překlenout období, kdy žijí pouze z jednoho příjmu. Nic kontroverzního, že?

Dopady jen na starší? Nikoliv. Tři důsledky zvýšení důchodového věku, o kterých se nemluví (Eva Mošpanová)

Zaujalo nás jinde

„Žádný vozíčkář by se tam samozřejmě nepustil, ani kdyby tam žádná značka nebyla. Prostě by se převrátil dopředu, nebo dozadu, rozhodně by se tam nemohl pohybovat,“ uvádí Štohanzl, jenž změny nafotil a publikoval na Facebooku. Tvrdí, že nikomu z místních se úpravy schodiště nelíbí.

Rekonstrukce schodů v pražském Podolí budí rozpaky. Město na nich sice vybudovalo rampy pro kočárky, ale s téměř padesátistupňovým sklonem. O Praze jako městě budoucnosti informuje web TV Nova.

„Pro mě je ta největší potíž a důvod, proč stávku podporujeme, nejasnost a nejednotnost a nepředvídatelnost systému, který nám teď od vlády chodí. My nevíme, co přesně bude. Nemůžeme se připravovat na změny, ty často přicházejí v rámci týdnů nebo měsíců.“

Komunikaci vlády kritizoval ředitel pražské ZŠ profesora Švejcara Ondřej Lněnička v podcastu Ptám se já serveru Seznam Zprávy. Školu však nezavřel, učitelé místo toho využili den k tomu, aby s žáky probrali právě tematiku občanské angažovanosti.

Foto dne

Preference mohou klesat, ale polobotky musejí zůstat čisté! Premiér Petr Fiala (ODS) společně s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL) před exkurzí do kravína v družstvu Pooslaví Nová Ves.

Úterní tištěný Deník N

Knihy roku Deníku N: Má česká literatura šanci na mezinárodní úspěch?

Nad výsledky ankety Knihy roku Deníku N si budeme povídat v pondělí 4. prosince od 19 hodin se spisovatelkou a publicistkou Klárou Vlasákovou, ředitelem Světa knihy Radovanem Auerem a Janem Zikmundem z Českého literárního centra. Diskuzi v Knihovně Václava Havla bude moderovat editorka kulturní rubriky Deníku N Irena Hejdová.