Jak to dopadne na Ukrajině? Jaké scénáře jsou ve hře, co je k nim zapotřebí a co přinesou

„Snad jste měli fajn den, teplejší než my tady. No… tak pěkný večer přeju,“ loučí se ve videu z ulic vymrzlého Kyjeva Viktorija poté, co minutu líčila, jak se žije v ukrajinské metropoli za každodenních leteckých poplachů. Vypadá unaveně.

I třímilionová ukrajinská metropole je unavená. V listopadu i prosinci zažívala v průměru jeden letecký poplach denně. Někdy trvá pár minut, ten nejdelší měl skoro sedm hodin.

Mladé Ukrajinky, které se snaží oslovit západní publikum na západních sociálních sítích, jsou jeden z fenoménů války. Některé účty mohou být prací expertů na komunikaci, Viktorijin ale působí pravě. Každopádně vystihuje náladu: válka trvá prostě už dlouho.

Vkrádá se úvaha, kdy a jak to skončí. Tato válka nemá předobraz, z nějž by šlo dělat závěry. Na hranice napadené země to je z těch našich vzdušnou čarou blíž než z Plzně do Olomouce. Boje jsou čím dál úpornější, ale frontové linie se hýbou čím dál méně.

Některé otázky za ty dva roky dostaly odpovědi. Ukrajinci ukázali ohromnou vůli bránit svou zemi. Rusové prokázali schopnost udržet válečný stroj v chodu bez ohledu na padlé i zničenou techniku. Obě strany mají výrazné ztráty, obě se učí a oběma se už rok víc daří v obraně než v útoku. Rusko nesvrhlo Putina a Ukrajina se nerozložila. Západ napadené zemi pomohl neprohrát. Nepomohl jí zvítězit.

V tomto textu se nejprve zaměříme na faktory, které zůstávají otevřené. Následně se na jejich základě a s pomocí odhadů expertů, kteří dosud obraz války popisovali střízlivě a věcně, pokusíme popsat, za jakých okolností může nastat jaký scénář – a co bude znamenat pro Ukrajinu, Rusko i nás.

Na čem všem záleží

Černá labuť v Rusku. Metafora označující nečekanou událost se zásadním významem by v ruských podmínkách měla podobu konce Vladimira Putina v čele země, ať ze zdravotních, nebo mocensky spikleneckých důvodů.

Podobný efekt by mělo i propadnutí země do tak velkých hospodářských problémů, že by si další válku nemohla dovolit.

O obojím se hojně spekulovalo, jenže ani jedno nenastalo. Vždy se ukázalo, že šlo spíše o přání promítnutá do vyjádření a článků.

Rusko je v mnohém unikátní země, počítaje v to i střídání v čele země. Každý jeho vládce počínaje carem Mikulášem II. v úřadu zemřel, byl sesazen, anebo donucen odejít a zatracen. Ruští vládci se z úřadu příliš nehrnou, těžko ovšem říci, zda je to příčina, nebo důsledek v předchozí větě popsané tradice.

Putinovi je 71 let, a jak v létě 2022 řekl šéf CIA William Burns, důkazy o jeho zhoršujícím se zdraví neexistují. Nepředpokládá se ani, že by mohl být sesazen, dokud se Rusku bude ve válce (a v ekonomice) dařit. Ačkoliv střídání v čele Ruska historicky bylo příležitostí svalit problémy na odstraněného vládce a vyhlásit nový kurz, nelze říct, jak by takové Rusko vypadalo a jak by ve válce postupovalo.

„Změna Ruska z režimu v čele s Putinem nebo jeho nástupcem ‚zevnitř‘ na demokracii je velmi, velmi nepravděpodobná,“ píše Mark Katz v textu Pět potenciálních cest postputinovského Ruska.

Katz mluví o variantách jako putinismus bez Putina (tu bere jako nyní nejpravděpodobnější), demokratizace, vláda rozumného autoritáře, pád pod čínský vliv nebo rozpad. Že by Rusko z války vycouvalo, nezaručuje žádná z nich.

Bývalý špičkový americký diplomat Thomas Graham na začátku října napsal, že by Putinovu pozici mohlo ohrozit, kdyby nedokázal naplňovat tři základní funkce: ochránit ruské elity před zahraničními činiteli, před obyčejnými Rusy a před sebou navzájem.

Ruská ekonomika. Zhroucení