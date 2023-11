Rád by vyhnal i evropské migranty, těmi jsou i Češi. Kdo je Geert Wilders, netradiční xenofob, jenž žil i v kibucu?

Na první pohled působí mezi západními politiky výstředně.

Jeho účes připomíná paruku z 18. století, má rád silné řeči, ve kterých přirovnává islám k nacismu, a muslimský Korán by zakázal stejně jako Hitlerův spis Mein Kampf.

Geert Wilders ale už týden není izolovaným krajně pravicovým politikem, kterého nechtěli pustit do politického mainstreamu. Jako s vlivným politikem se s ním po parlamentních volbách z minulého týdne musí počítat nejen v Nizozemsku, ale i v celé Evropské unii.

Bude rozdávat karty?

Nizozemsko patřilo společně s Belgií, Lucemburskem, Francií, Itálií a tehdejším západním Německem k takzvané hlavní zakládající šestce evropského integračního projektu. I proto vývoj v zemi pozorně sledují nejen domácí pozorovatelé.

Jestli krajní pravičák Wilders nakonec sestaví vládu, ještě není úplně jasné. Poměrně přesvědčivé vítězství jeho Strany za svobodu ho k tomu ale předurčuje.

V západních médiích jeho úspěch mnohé zaskočil a vyvolal další obavy z nástupu krajně pravicových sil. V evropských podmínkách je Wilders přirovnávám k lídryni francouzského Národního shromáždění Marine Le Pen. V Německu zase k Alternativě pro Německo (AfD), která vyskočila v průzkumech veřejného mínění a která stejně jako Wilders bojuje proti migrantům.

V mnohém ale oproti ostatním populistům vybočuje. Wildersova Strana za svobodu není například jako slovenská Lidová strana Naše Slovensko – Kotlebovci, která nazývá příslušníky jiných menšin „parazity“.

Všichni zmínění žádají konec imigrace, ale na druhou stranu rasismus je pro krajní pravici v Nizozemsku, Německu i Francii často červenou čarou, která se nepřekračuje.

Geert Wilders (* 1963, 60 let) Vítěz parlamentních voleb 2023 v Nizozemsku.

Narodil se v provincii Limburg na hranici s Německem.

Jeho otec je Nizozemec, který se ukrýval před nacisty, matka má částečně indonéský původ.

V roce 2006 založil krajně pravicovou Stranu za svobodu (PVV).

Je ženatý s maďarskou diplomatkou.

Rasismus vůči islámu versus „proti muslimům“

Marine Le Pen se už v roce 2015 odloučila od svého otce Jeana-Marieho Le Pena, zakladatele strany (ještě pod názvem Národní fronta), který neskrýval svůj antisemitismus.

V minulosti se Jean-Marie Le Pen například v odpovědi na otázku o francouzském zpěvákovi a herci Patricku Bruelovi zmínil o jeho židovském původu, a to slovní hříčkou evokující holokaust: „Nepřekvapuje mě to. Víte co, příště uděláme celou dávku z pece!“

Jeho dcera Marine Le Pen ho zkritizovala, označila to za „politickou chybu“ a později se vlastního otce ve straně zbavila. Jean-Marie tvrdil, že ty poznámky neměly antisemitský podtón pro nikoho „s výjimkou mých politických nepřátel a imbecilů“.

Wilders je označován za rasistu, ale spíše se na něj hodí označení za někoho, kdo nenávidí islám. Přesnější by tedy asi bylo „xenofob“.

Překážel mu „umírněný“ postoj vůči islámu

V minulosti prohlásil, že Korán je třeba zakázat stejně jako Hitlerovu knihu Mein Kampf a že on nemá „nic proti muslimům, ale nic jako umírněný islám neexistuje“. Jinými slovy, cíleně neútočí na přívržence náboženství, ačkoli jejich víru jako celek zjevně uráží.

Koneckonců před dvěma lety mu za něco podobného i soud v nizozemském Haagu potvrdil rozsudek o tom, že šířil nenávist, přestože mu nevyměřil žádný trest.

Rozsudek za šíření nenávisti dostal za diskriminaci Maročanů poté, co v roce 2014 organizoval skandování na předvolebním mítinku: ptal se davu, jestli chce více, nebo méně Maročanů. Když příznivci skandovali „Méně!“, odpověděl: „Postaráme se o to.“

Zlomem byla vražda

Narodil se v roce 1963 v městečku Venlo nedaleko německých hranic a vyrůstal v katolické rodině s bratrem a dvěma sestrami. Do politiky vstoupil jako člen klasické pravicové Lidové strany za svobodu a demokracii (VVD – to je ta, za niž donedávna 13 let vedl nizozemskou vládu Mark Rutte, pozn. Deníku N), ale odešel z ní kvůli tomu, co považoval za „umírněný“ postoj strany k islámu a přistěhovalectví.

V roce 2006 založil Stranu za svobodu (PVV) a jejím středobodem udělal protiislámskou politiku. Prohlásil, že jeho pohrdání islámem podnítila vražda radikálního protiislámského filmaře Thea van Gogha v roce 2004 a pobyt v izraelském kibucu.

Po střední škole kvůli nedostatku peněz odcestoval namísto své vysněné