Analýza: Proč Okamura přeskočil ODS a může se Fialova vláda něčím utěšovat?

Jestli koalice Petra Fialy něco vidět nechtěla, byl to listopadový průzkum agentury STEM. Šetření z první poloviny měsíce, které v neděli zveřejnila CNN Prima News, ukazuje dramatický rozdíl v podpoře pro vládní strany a dvě sněmovní opoziční hnutí.

Zatímco strany Spolu, Piráti a hnutí STAN v součtu ztratily a podle dat výzkumníků je podporuje pouze 37 procent lidí, opoziční ANO a SPD se vyšvihly na vrchol popularity. Společně drží v tomto volebním modelu přes 45 procent hlasů a krátce za polovinou volebního období jsou ve výborné pozici.

Hnutí ANO již tradičně vede, drží zhruba třetinovou podporu. Na druhé místo se nově dostala SPD, která by těsně přeskočila vládní občanské demokraty. Tomio Okamura by se svými lidmi mířil podle STEM na 12 procent hlasů, ODS by klesla na pouhých 11,6 procenta.

Pro vládní koalici jde v součtu o jeden z nejhorších výsledků z libovolného relevantního průzkumu v tomto volebním období.

Okamurova SPD poskočila na druhé místo podruhé za poslední dva roky, souhrnná podpora koalice je velmi nízká a navíc – jak zjistil STEM – vládě důvěřovalo v období sběru dat již pouze 21 procent lidí.

Kde leží dno?

Tato kombinace vypadá pro vládu téměř katastrofálně. A nutno dodat, že hledat v aktuálních datech STEM nějaká pozitiva pro koaliční strany je poměrně obtížné.

Nadneseně by šel jako pozitivum brát faktor, který zmínil tajemník premiéra Fialy František Cerha. Ten konkrétně napsal, že příští volby Česko čekají až za necelé dva roky. „Koalice se nesmí podělat z preferencí nebo médií, jinak to s ní špatně skončí. Volby budou v říjnu 2025, ne v lednu 2024,“ zmínil Cerha na sociální síti X.

Je-li nicméně dnešek pomyslným startovacím bodem k volebnímu podzimu 2025, vstupuje do něj Fialův kabinet ve velkých problémech. Souhrnný propad koaličních stran je totiž dán