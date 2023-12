Americký deník: Rodiče se tu o své děti někdy bojí tak, že je nepustí na ani na školní výlety

Někteří rodiče kolem mě mají panickou hrůzu, že by se jejich dítě ocitlo o samotě. Co je pro nás normální, mnohým z nich připadá nepřijatelné. Včetně přespání u kamarádů nebo výletů se školou přes noc.

„Já nikam nejedu,“ řekl včera smutně u stolu Dylan, kamarád našich dětí. „Táta mě nepustí.“

Seděli tam po kině spolu s dalšími kamarády a vyprávěli si o školních výletech, na kterých minulý týden byli. Protože jsou výlety roztříděné podle vzdálenosti, platí, že čím starší děti, tím dále se mohou vzdálit od školy. Takže na ten největší do historického města St. Augustine se zpravidla vyráží v páté třídě, protože je 500 kilometrů daleko a cesta tam trvá pět hodin. Z čehož vyplývá, že ten výlet trvá přes noc.

Pro mnohé zdejší děti je to poprvé, co stráví noc bez rodičů. Tou dobou jim je deset jedenáct let. Část dětí ale nejede vůbec, protože je rodiče nepustí. Jako