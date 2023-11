Odboráři jsou při jednáních smířlivější. Všechno se pak změní, když se zapne kamera, říká Stanjura ke stávce

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) důvodům pondělní stávky nerozumí. Stát podle něj musí provést reformu úvazků učitelů, protože současný systém je neudržitelný. Omezení státní pomoci v energetice, které by firmám a domácnostem podle kritiků mohlo příští rok zdražit elektřinu, je podle šéfa státní kasy nevyhnutelné. „V okamžiku, kdy už nemáte mimořádné příjmy, logicky snižujete mimořádné výdaje, protože je situace stabilní. Nevrátíme se ale k cenám energií roku 2021. Nic takového neslibujeme. To by nebylo odpovědné,“ řekl ministr financí v rozhovoru pro Deník N.