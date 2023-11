Revoluce v dopravě očima začínajících profesionálů: Studující UMPRUM ve spolupráci se Škoda Transportation představují vize budoucnosti

Doprava a logistika v posledních letech prochází dramatickými změnami, ať už jde o udržitelnost, přechod na elektromobilitu nebo sdílení osobních vozidel. Hlavní revolucí je ale příchod umělé inteligence a autonomní dopravy, která již nebude potřebovat řidiče. Jak budou v příštích desetiletích vypadat interiéry metra a tramvají, nebo třeba bezbariérové taxi? Na to se pokusili odpovědět studující Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze ve spolupráci s odborníky ze Škoda Transportation. Projekt spolufinancovaný Technologickou agenturou ČR v programu ÉTA nabídl jedinečnou příležitost k propojení technologií, humanitních věd i umění.

Autor: Ondřej Balada

„Zaměřili jsme se na problémy lidí – jaké by mělo být autonomní taxi pro seniory, jak bude vypadat kabina vozu bez řidiče nebo jak zajistit automatické zásobování zbožím ve městech,” popisuje výzkumné otázky vedoucí projektu a pedagog Ateliéru průmyslového designu UMPRUM Vlastimil Bartas. Čtyřletý projekt soustředil pozornost i na to, jak nové možnosti umělé inteligence využít v rámci stávajících dopravních systémů a pomoci těm, kteří jsou opomíjeni. Cílem spolupráce tak bylo využít kreativitu nastupující generace mladých profesionálů a metody navrhování k hledání vizí, díky kterým bychom v budoucnu mohli bezpečněji cestovat, efektivně přepravovat zboží nebo rychleji hasit lesní požáry. To vše ve spolupráci se specialisty ze Škoda Transportation, kde již někteří absolventi UMPRUM našli uplatnění.

V rámci výzkumu vznikly více než dvě desítky projektů zaměřených na české prostředí a lokální problematiku. Studenti Ateliéru průmyslového designu UMPRUM Barbora Bezděková a Ivo Kryštof například řešili podobu souprav metra, ve kterých již nebude kabina pro řidiče. Filip Sobol a David Stingl zase zkoumali možnosti přepravy zboží pomocí autonomních vozítek, které by využívaly pražské metro mimo špičku, kdy je v jeho vagonech dostatek volného místa. Jejich projekt S-Ply nabízí přepravu zboží bez zbytečné zátěže povrchové dopravy i energie a za svůj přínos již získal cenu v mezinárodní soutěži Michelin Movin On zaměřené na udržitelnost dopravy.

Lea Baniarová a Ondřej Kubík se také věnovali hromadné dopravě a jejímu různému vytížení během dne. Navrhli interiér, který se přizpůsobí počtu cestujících, a přidá či ubere místa k sezení a stání, k zaparkování kočárku nebo invalidního vozíku dle dopravní špičky.

Možnostmi bezbariérové přepravy se ve své diplomové práci zabýval Daniel Pokorný. Jeho projekt inkluzivního vozítka může sloužit pro převoz seniorů nebo lidí s omezenou hybností. Vyzvedne zákazníky v čas, který si sami určí, a přepraví je kamkoli potřebují. Může tak v budoucnu suplovat i nákladnou meziměstskou hromadnou dopravu v místech, kam mnohdy příliš často nejezdí. “Zabývali jsme se také otázkou, jak by měla autonomní vozidla s lidmi komunikovat,” dodává vedoucí projektu Vlastimil Bartas, který k řešení těchto otázek přizval filozofa a biologa Robina Kopeckého zabývajícího se dlouhodobě filozofií techniky a interakcí mezi lidmi a umělou inteligencí.

Výsledky práce lze na vlastní oči posoudit na výstavě, která je od 21. listopadu do 3. prosince 2023 k vidění v Technologickém centru UMPRUM v Mikulandské ulici v Praze. Vedle detailních prostorových modelů je možné zažít virtuální prohlídky některých projektů skrze VR brýle a na vlastní oči se přesvědčit, jak vidí budoucnost nastupující generace studentů a studentek designu.