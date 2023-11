Hejtman Grolich: Musíme udělat dobré výsledky v regionech. To pomůže lidovcům i Spolu

Strana se nehodnotí podle průzkumů, ale výsledků, říká jihomoravský hejtman Jan Grolich. V rozhovoru pro Deník N mluví mimo jiné o tom, co může jeho domovská KDU-ČSL dělat s nízkými preferencemi. „Naším úkolem je udělat dobré výsledky na krajích, ať už sami, nebo v rámci Spolu,“ myslí si. Vládu, jejíž součástí lidovci jsou, bude podle něj historie hodnotit především na základě toho, jak zvládla situaci po vypuknutí ruské války na Ukrajině. Kromě toho mluví také o tom, zda má ambice kandidovat do čela strany a co může jeho rozhodnutí ovlivnit.