Děcka/práce: Co svým dětem na Vánoce dávají spisovatelka, ekonom nebo novináři? A co nás nejmenší mohou naučit o přátelství?

Newsletter Evy Mošpanové Děcka/práce je o rodině a chcete ho číst, když si od té své potřebujete oddechnout. V tomto vydání se podíváme na to, co nejlepšího můžete dát dětem na Vánoce. A také na to, co mohou dospělí odkoukat od dětských přátelství a co nového – a občas i hodně překvapivého – se děje kolem předškolních zařízení.