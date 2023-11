Selhání se nelze vyhnout. Harvardská profesorka vás to naučí dělat správně

Selhávat „správně“ nezvládá téměř nikdo – brání nám v tom vrozené instinkty i společnost. Před selháními se skrýváme, maskujeme je nebo si myslíme, že příště to zkrátka půjde lépe, tvrdí harvardská profesorka Amy Edmondson. Selhávat opravdu dobře ovšem není podle ní vůbec tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Dopouštějí se dobře fungující týmy menšího počtu chyb? Zní to jako docela rozumná hypotéza. Když ale v devadesátých letech začala mladá výzkumnice zkoumat data z lékařských týmů ve dvou amerických nemocnicích, rychle narazila na neintuitivní skutečnost: Týmy, které fungovaly nejlépe, chybovaly nejčastěji.

Výzkumnice, která studii prováděla, se jmenuje Amy Edmondson. A hádanku, která se před ní objevila, vyřešila poměrně rychle: Nejlepší lékařské týmy nedělaly víc chyb; to, že se jich dopouštějí, jen častěji přiznávaly. Nefunkční skupiny zkrátka o chybách tolik nemluvily – jejich členové se necítili dostatečně bezpečně na to, aby se k nim přihlásili.

Během následující tři desetiletí se Amy Edmondson stala takříkajíc expertkou na selhání. Otázkám, co všechno, za jakých okolností a s jakými důsledky se může pokazit, se profesorka managementu z Harvardovy univerzity věnuje celý svůj pracovní život – zkoumala už například, jak osobnost lídra ovlivňuje způsob, jakým k selháním ve skupinách dochází; za jakých okolností máme tendenci selhání hlásit; jak se poučit ze situací, kdy se věci nezkazily „úplně“, ale jen „téměř“.

V nejnovější knize Edmondson zkoumá nejen na to, jak lidé selhávají, ale také to, jak by to mohli dělat lépe.

Titul Right Kind of Wrong: The Science of Failing Well (Správný druh nesprávného: Věda o tom, jak selhávat dobře), se v žebříčcích nejlepších byznysových knih letošního roku ocitá na nejvyšších příčkách. Ale i když se kniha objevuje právě v této kategorii a vychází primárně z výzkumů managementu, lekce o tom, jak selhávat, aby to i k něčemu bylo dobré, nabízí také pro naše osobní životy.

Cesta není přímá

Amy Edmondson vychází ze tří premis. Zaprvé, selhání se v životě nevyhneme. Zadruhé, neúspěch může být cenným zdrojem ponaučení. Jenže – a to je třetí premisa –