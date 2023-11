Politická Pointa N: Vládu čekají nové a nebezpečnější protesty, TOP 09 dost možná vnitřní boj

Nespokojenost s vládou Petra Fialy (ODS) získá v pondělí velkou a viditelnou podobu. Do ulic zamíří protestovat odboráři a kromě nich –⁠ což je pro vládu problematičtější –⁠ se do protestů zapojí i školy. Střety se ale nemusí vést pouze na úrovni kabinetu. Miroslav Kalousek oznámil snahu kandidovat do Evropského parlamentu. To může zase spustit zajímavé tahy v TOP 09.