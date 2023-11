Máme se bát „nového viru z Číny“? Vysvětlujeme, proč je zbytečné panikařit

Čínské nemocnice se snaží zvládnout nápor nemocných a WHO chce od Pekingu víc informací o „nediagnostikovaném zápalu plic“ – ano, to už tu jednou bylo. Ale to neznamená, že se v Číně šíří „záhadný nový virus“, nebo dokonce nový covid. Vysvětlujeme proč.

Dětská nemocnice Ťing-tu v Pekingu má pro své malé pacienty k dispozici tři sta lůžek a z těch tří stovek je momentálně volné jen každé desáté. Zdravotníci uvnitř dělají, co mohou, aby nemocným dětem poskytli všechnu potřebnou péči a zároveň měli volné ruce na pomoc dalším pacientům. Je to zapotřebí. Venku před budovou už v dlouhých frontách čekají rodiče s dětmi, na jejichž ošetření se ještě nedostalo.

„Lékaři pracují přesčas a všechny naše zdravotnické kapacity jsou napřené k potřebám pacientů, ale ani to nemusí stačit,“ popsal ředitel nemocnice Sun Jüan reportérům čínského časopisu Caixin. Nynější situaci srovnal s covidovou epidemií, kdy nemocnice Ťing-tu denně ambulantně ošetřila zhruba tisíc pacientů. Teď jich podle něj ošetřuje dvoj- až trojnásobek.

„Horší rok nepamatuju,“ shrnul to ředitel Sun.

Když v lednu 2020 sevřela Wu-chan epidemie covidu, tehdy ještě čínskými vládními úřady zametaná pod koberec, měl Caixin ve městě investigativní tým. Jeho reportéři ve Wu-chanu pracovali navzdory obrovskému riziku a nebezpečí nejen ze strany viru SARS-CoV-2, ale také všech, kteří se to, co se dělo, snažili utajovat. Novináři se stávali terčem násilí, přesto dál sbírali svědectví, zjišťovali informace a sestavovali podrobnou mapu toho, co se ve Wu-chanu v prvních týdnech pandemie dělo. I díky Caixinu a dalším čínským novinářům, kteří se nenechali zastrašit, to dnes ví celý svět – respektive může vědět, když před tím nechce zavírat oči.

Opakuje se teď zima 2020? Šíří se Čínou „nový virus“, jak by se z některých aktuálních zpráv mohlo zdát? Virus, který se stejně jako SARS-CoV-2 může rozšířit do celého světa? Vždyť už se k „novému viru z Číny“ včera vyjádřil i český ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Jsou to zatím předběžné informace od Světové zdravotnické organizace, nejsou k tomu žádné detaily,“ řekl a připomněl choroby SARS a MERS.

Jenže některé „detaily“ přece jen známe. A ty