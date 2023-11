„O tom nerozhoduje předsedkyně.“ Kalousek chce do eurovoleb, vymezil se vůči Pekarové Adamové

Exministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek je připraven kandidovat do Evropského parlamentu. Napsal to na sociální síti X s tím, že získal řadu nominací z regionů. O kandidátech musí rozhodnout výkonný výbor strany, která jde do voleb v rámci koalice Spolu.