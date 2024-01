Spisovatelka J. K. Rowling ho angažovala do své neziskové organizace, americký časopis Time jej vybral mezi hrdiny Evropy. V Česku se psychiatr Jan Pfeiffer podílel na ambiciózním cíli – zreformovat péči o duševní zdraví. „Léčebny jsou v podstatě koncentrace problémů,“ říká v obsáhlém rozhovoru s Deníkem N.

Zavírat lidi do léčeben je zvrácená logika. Psychiatři ze současného systému těží, říká spoluautor reformy

Co se v rozhovoru mimo jiné dočtete:

Proč jsou psychiatrické léčebny podle Jana Pfeiffera pro pacienty nevyhovující.

Jak by měla vypadat ideální péče o lidi s psychickým onemocněním.

Jak Pfeiffer vnímá kritiku reformy od ministra Vlastimila Válka.

Proč si nemyslí, že je psychiatrů nedostatek.

Jak byste člověku, který nikdy nebyl v psychiatrické nemocnici, nezná nikoho s psychickým onemocněním, popsal, co v léčebně zažívá? Proč je podle vás špatné lidi do těchto zařízení umisťovat?

To je, jako by se někdo ptal, jestli je lepší kálet na záchod nebo po místnosti. Podle mě je to tak zjevné a samozřejmé, proč není civilizované někoho někde držet v některých případech i celý život, navíc bez jakéhokoliv právního podkladu.

Ať se tam lidé zajdou podívat, stačí den a člověk je z toho úplně vyřízený.

Určitě ale existuje spousta lidí, kteří si pořád myslí, že psychiatrická nemocnice je pro člověka trpícího vážnou psychózou, dobré řešení, protože předpokládají, že může být nebezpečný sobě či okolí.

Pokud si to někdo stále myslí, stejně ho nepřesvědčím. Velmi podobnou situaci jsem zažil, když jsme usilovali o odstranění klecových lůžek z ústavů sociální péče.

I když jsme ukázali výzkumy, ze kterých bylo jasně patrné, že zařízení, kde nepoužívají klecová lůžka, nemají zvýšenou medikaci, stejně někteří lidé trvali na tom, že bez klecových lůžek to prostě nejde.

Chápu vaši nechuť vysvětlovat něco pro vás už tak samozřejmého, ale přesto zkuste takovému člověku popsat, v čem je umisťování lidí do léčeben špatně.

Pokusím se. Možná stačí, když si představí, že se sám ocitl v krizové situaci, kdy akutně potřebuje víc bezpečí, příjemné prostředí, laskavé zacházení, vysvětlování. A místo toho ho pošleme do systému, který tyto věci neposkytuje a který je i pro zdravého člověka velmi stresující.

Je dán do místnosti s dalšími deseti lidmi, kteří tam křičí, na oknech mříže, žádné soukromí, nevyspí se… A my si ještě myslíme, že mu pomáháme.

I zdravý člověk je po jednom dni v takovém prostředí úplně nadranc. A my tam zavíráme lidi, kteří potřebují mnohem víc péče a podpory, než je běžné. To je úplně zvrácená logika.

Jak by to tedy podle vás mělo ideálně vypadat?

Je evidentní, že