Vývoj bojů (638. den): Jeden těžký den na východě. Video Oleha Sencova ze zákopu ukazuje nesestříhanou realitu války

Video Oleha Sencova z Avdijivky zachycuje jeden těžký říjnový den v zákopu.

Na skupinu 13 vojáků útočí Rusové, tři Ukrajinci jsou zranění. Kolem jsou i tanky.

Nakonec je evakuují, úlohu nesplnili.

Rusové stupňují útoky na Avdijivku, údajně postupují na jihu.

Ukrajinská policie popisuje, v jakých podmínkách zde žije 1300 civilistů.

Mapa dne: Porovnání útoků na Robotyne a Avdijivku.

Video dne: Bílí andělé pomáhají civilistům v Avdijivce.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 22. listopadu. Situace na některých místech už může být jiná.

Ve Vývoji bojů jsme měli už stovky videí z fronty. Většinou jsou to krátké záběry, které ukazují to důležité či zajímavé, co se stalo. Málokdy však dokážou detailně a autenticky přiblížit, jak válku vnímají vojáci. Pro ně netrvá jen dvě minuty, v zákopech bojují dlouhé hodiny, někdy dny.

Toto video je proto jiné. Má 33 minut a natočil ho Oleh Sencov a další vojáci v jeho jednotce. Ukrajinský filmař byl v letech 2014 až 2019 v ruském zajetí, po zahájení invaze vstoupil do ukrajinské armády. Bojuje na frontě a už byl vícekrát zraněný.

Nyní působí v Avdijivce. Video, které ve středu zveřejnil (je i na YouTube), je téměř nesestříhaný záznam bojů v jednom zákopu právě u tohoto města. Natáčejí ho vojáci a vojačka, kteří mají na helmách kamery. Vzniklo před více než měsícem a akci z toho dne popisoval Sencov na svém Facebooku – jeho status jsme tehdy přinesli ve zkrácené verzi.

I když vojáci mluví ukrajinsky a rusky, stojí za to zhlédnout ho celé. Ale varujeme: i když neukazuje příliš krvavé scény a nikdo na něm nezemře, někoho může rozrušit právě autenticita a blízkost smrti, kterou je na něm cítit.

Video začíná tím, že skupina 13 příslušníků 47. mechanizované brigády ještě za tmy obsadí jeden opuštěný ruský zákop. Není zcela jasné, jaké měly rozkazy, ale zřejmě bylo cílem zajistit ho a posunout tak ukrajinskou linii.

Rusové jsou však blízko, je jich mnoho a snaží se skupinu vyhnat. Můžeme neustále slyšet střelbu, házejí se granáty, jeden ukrajinský voják střílí do vzduchu – zřejmě na dron.

„Nepřátelská pěchota nás nedokázala vyřadit, přestože se k nám dostala na 50 metrů. Soutěž o to, kdo má více granátů, pokračovala. Hučení obrněnců dodávalo nepříteli sebevědomí, takže výkřiky: ‚Vzdejte se!‘ byly slyšet neustále z obou křídel,“ napsal Sencov na Facebooku.

Najednou je slyšet hluk – blíží se ruské tanky. Vojáci a vojáčka se