Orbánova nová zbraň proti opozici: Za „ohrožení suverenity“ Maďarska bude hrozit až tříleté vězení

V úterý pozdě večer ve 21.35 předložil parlamentu vedoucí frakce Orbánova vládního Fideszu Máté Kocsis balík opatření nazvaný Zákon na ochranu suverenity, napsal maďarský portál Telex.

Podle návrhu by od 1. února v Maďarsku vznikl nový Úřad na ochranu suverenity. Strany nebo kandidáti, kteří by přijali během předvolební kampaně podporu ze zahraničí, by mohli být potrestáni odnětím svobody.

Organizace podílející se na kampani v komunálních volbách by tak nemohly přijmout nejen podporu ze zahraničí, ale ani podporu od domácí (tedy maďarské) právnické osoby nebo organizace bez právní subjektivity. Zakázány by byly i anonymní dary.

Odnětí svobody až na tři roky

Organizace nebo člen organizace, který přijme podporu ze zahraničí, mohou být potrestáni odnětím svobody do tří let.

Přednostu Úřadu pro ochranu suverenity by jmenovala prezidentka na návrh premiéra na dobu šesti let. Premiér Viktor Orbán předloží návrh na prvního přednostu úřadu do 1. ledna a prezidentka Katalin Novák by ho jmenovala do 1. února.

O návrhu zákona na ochranu suverenity mluvil vedoucí poslaneckého klubu Fideszu Máté Kocsis poprvé už v září. Podle Kocsise je cílem návrhu zákona „ztížit práci těm, kteří v zahraničí prodávají naši vlast za dolary“ a aby „způsobovali nepříjemnosti levicovým novinářům, pseudocivilistům a dolarovým politikům“.

„Dolaroví politici“ a „dolarová levice“ se staly stálým prvkem vládní propagandy poté, co