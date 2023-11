Pro Evropu je to noční můra, hodnotí expert volební triumf nizozemské krajní pravice

V nizozemských parlamentních volbách zvítězila krajně pravicová populistická Strana pro svobodu (PVV). To se dotkne nejen Nizozemska – bude to totiž mít dopad na směřování nejen samotné země, ale nastiňuje to širší evropský trend i pro blížící se volby do europarlamentu. Co vše to může znamenat nejen pro Nizozemce, ale i pro Evropskou unii, migranty a Ukrajinu, vysvětlil Deníku N analytik Viktor Daněk z think tanku Europeum.