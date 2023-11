Putinův režim posílá na finské hranice migranty, podobně jako to dělal a dělá jeho spojenec Alexandr Lukašenko v případě Polska, Litva a Lotyšska. Je to pomsta, tvrdí finský analytik.

Rusko posílá do Finska migranty – i na kolech. Je to msta, tvrdí analytik

Není to žádný nový a už vůbec ne originální nápad. Utečence jako zbraň proti Západu používá běloruský diktátor Alexandr Lukašenko, který je od roku 2021 začal svážet k hranicím s Polskem, aby se „pomstil“ Evropské unii.

Lidem z Blízkého východu a ze severní Afriky uděloval běloruská víza, platil jim letenky do Minsku a následně je jeho režim odvážel na západní hranici s Polskem a v menší míře severní s Litvou a Lotyšskem.

Bylo po prezidentských volbách v Bělorusku a v ulicích Minsku vypukly masové protesty, které Lukašenko tvrdě potlačil, za což on a jeho lidé čelili novým sankcím od Evropské unie.

„Chcete-li jít na Západ, nebudeme vás zadržovat, škrtit ani bít,“ řekl Lukašenko před dvěma lety migrantům, které nechal vozit do země s cílem poslat je dál přes hranici s Evropskou unií.

„Je to na vás. Jděte dál. Jděte. V žádném případě vás nebudeme zadržovat, svazovat vám ruce a nakládat vás do letadel, abychom vás poslali domů, pokud to nechcete.“

Nyní, zdá se, něco podobného zkouší jeho spojenec, ruský prezident Vladimir Putin vůči Finům. Ti nově reagovali uzavřením všech hraničních přechodů s Ruskem kromě jediného v Laponsku.

Přečtěte si také Finsko uzavře všechny přechody s Ruskem kromě jednoho na severu

Analytik: Je to Putinova pomsta za NATO

„Myslím, že je to pomsta Finsku za vstup do Severoatlantické aliance,“ řekl Denníku N výzkumný ředitel Finského institutu mezinárodních vztahů (FIIA) Mikael Wigell. „Rusové tím chtějí ovlivnit politickou atmosféru ve Finsku, ale zároveň vysílají i signál do celé Evropy,“ dodal.

Finsko-ruská hranice je jednou z nejdelších pozemních hranic na světě, měří kolem 1300 kilometrů. Je delší, než je vzdálenost vzdušnou čarou z Prahy do Říma.

I proto je prakticky nemožné, aby