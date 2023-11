Česko-slovenské slovo týdne: dát si vs. prosiť si

grafika

Pár slov o slově dát si

Někomu dělá daně zaměstnavatel. A někdo se stará sám a sám posílá přiznání na berňák. V tom slově berňák je zakonzervované starší a kupodivu míň používané slovo pro daně. Totiž berně.

Čas od času si na něj někdo vzpomene a hlásí, že je podle něj přesnější nebo výstižnější: On přece nikomu peníze dávat nechce, někdo mu je bere.

Vůbec máme v češtině někdy potíž s tím směrem, kterým tečou statky. Od koho ke komu. Kdo dává a kdo bere. Bylo by hezké svést to na komunistu, ale ten v tom nejede, minimálně ne sám.

„Vezmi si ještě,“ říká každou neděli už pošestnácté prarodička a přistrkává tu buchtu, tu mísu s polévkou. Dává. „Prosím tě, ne, už jsem k prasknutí, vážně už si nedám,“ říkáme na to my.

Všimněte si toho: Já sám si dávám. A to se mi to dává z cizího. Jako bychom v tom původně dvoustranném aktu dávej–ber druhou stranu vůbec nepotřebovali. Sami si dáváme.

Čech o slově prosiť si

Nezlobte se, ale mně to přijde jako přehnaná slušnost, ne-li pokrytectví. „Zober si eště,“ říká každou neděli už pošestnácté prarodička a přistrkává tu buchtu, tu halušky.

A co jí na to povíte vy? „Ďakujem, ja si už neprosím.“ Jako kdybyste si předtím byli prosili, jako kdyby celé to napchávanie bylo na váš popud a z vaší iniciativy, jako byste přilezli s prosíkem. A to je příliš a ďakujem, neprosím si.

Gabriel Pleska, editor webu Peníze.cz, přispívá i do časopisů Finmag a Heroine