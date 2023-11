Požádal Dodi Dianu večer před smrtí o ruku? Co je pravda, a co lež v nové sérii seriálu Koruna

Tento článek obsahuje spoilery; nečtěte jej, pokud jste šestou sérii Koruny ještě neviděli.

Čím více se přibližoval seriál Koruna (Crown) k současnosti, tím nejasnější se stávala hranice mezi tím, co se skutečně stalo, a co je jen fikce.

Seriál Petera Morgana byl od svých začátků představován jako zdramatizovaný pohled na události, které se děly v britské královské rodině. Kritika se většinou opírala o to, že diváci mají problém rozlišit mezi skutečnostmi, k nimž docházelo v dynastii Windsorových, a tím, co si dotvořili tvůrci populárního seriálu vysílaného na streamovací platformě Netflix.

Už při předešlé, páté řadě se objevily žádosti o to, aby seriál obsahoval upozornění, že jde o fikci, což Netflix odmítl. O to důležitější by to bylo v případě poslední série, která