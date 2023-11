Pointa N: Stát jako podnikatel? Vláda místo podrobného vysvětlování pokračuje v nákupní horečce

Závěr roku je letos velmi hektický, a to hlavně z hlediska státních financí. V pondělí se chystá rozsáhlá stávka učitelů, ministerstvo zdravotnictví ve stejnou chvíli nenachází stejnou řeč s lékaři. Vláda zároveň pokračuje v nákupní horečce, když chce rozšířit síť státních benzinových stanic. A do toho ekonomové varují, že tuzemské hospodářství nejspíš poroste pomaleji, než se čekalo.

Dnešní dění vybral a okomentoval Michal Tomeš, situaci ve zdravotnictví popsala Iva Bezděková.

Stát se zamotal do víru podnikání

V prosinci to bude půl roku, co šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová rozpoutala debatu o tom, v jakých odvětvích by měl stát podnikat, a v jakých ne. Navrhla privatizaci státního Budějovického Budvaru. Myšlenka měla velký ohlas, kroky vlády v posledních měsících nicméně signalizují, že směrem privatizace vláda jít nechce.

Naposledy svým krokem překvapil státní distributor paliv Čepro, který ovládá síť benzinových stanic EuroOil. Ten projevil zájem o konkurenční síť benzinek Robin Oil; akvizici nyní posuzuje antimonopolní úřad. Kdyby k akvizici došlo, EuroOil by počet svých stanic zvýšil asi na 270.

Ačkoliv se jedná o podnikatelský záměr státního podniku, ministerstvo financí jako hlavní akcionář transakci posvětilo. „Tuto akvizici, která znamená rozšíření počtu čerpacích stanic Čepra, považujeme vzhledem k chování a vývoji trhu s pohonnými hmotami za rozumnou,“ uvedl rezort v prohlášení.

Proč přesně je transakce rozumná? To už