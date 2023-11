„Neberte nám camembert!“ Co je v návrhu nařízení EU o obalech a kterak debatu zastínila dezinformace

Neberte nám náš camembert, znělo v uplynulých týdnech z Francie, kde o tento sýr, přesněji o jeho dřevěný obal, panoval strach. Poslanci Evropského parlamentu totiž hlasovali o možném novém nařízení, které by zásadně zasáhlo do výroby obalů a jejich recyklace. Ve skutečnosti ale obavy a boj za tradiční obal známého sýra ilustrují, jak snadno může dílčí emotivní aspekt odklonit pozornost od celého nového a rozsáhlého opatření. Jak hlasovali čeští europoslanci – viz níže. Vysvětlujeme kauzu, přinášíme přehled nejčastějších dezinformací o Bruselu a nastiňujeme, na co se před jarními volbami do Evropského parlamentu můžeme v tomto ohledu těšit. A co má camembert společného se žárovkou, rumem a křečkem?