Baumaxa: Mám karburátor v kopru. Užil jsem si svoje, ale strašně by mě mrzelo opustit děti a lásku tak brzo

V rozhovoru se mimo dozvíte:

jakou má v padesáti bilanci ztrát a nálezů,

jak moc ho omezuje jeho nemoc,

jestli přehodnocuje svůj vztah alkoholu,

kolik měří jeho děti,

jaký by byl učitel, kdyby nebyl písničkář

a jestli někomu závidí.

Svoje padesátiny budete mimo jiné slavit dvojkoncertem v Lucerna Music Baru. Bude speciální? Bilanční?

Ano, bude to bilanční dvojkoncert. První večer zahraju s kapelami, v nichž jsem hrál v 90. letech, tedy s punkovými V.M.H. a s funkrockovými Faulnamusic. V druhé části večera přehraju největší hity ze svých raných desek.

Na druhý večer jsem povolal do zbraně Hněddé smyčce a kapelu JazzPunkTrio, abychom přehráli smyčcovou desku Coveranto a v závěru oblékli největší hity do kapelního hávu. Snad dorazí i dechové duo Šluk & Lok.

Budou vážit cestu až ze Šluknova?

Jako že by přijeli v dresech Lokomotivy Šluknov? Ne, ne, pánové jsou ze Smíchova a rozhraní Vinohrad a Žižkova. Myslím si, že přijedou mastnou tyčí a cestou si dají prazdroj, jeden ve Zlatém klasu a druhej v Olši.

Napsal jste si k padesátinám nějakou písničku? Je pro vás to číslo nějak zásadní?

Tak určitě!

Ne!

Je to sice pěkné, kulaťoučké číslo, ale J.A.R. taky původně chtěli napsat píseň Padesát a stala se z ní až teď Šedesát. Na ty nejlepší věci si musíme počkat.

A kdyby ta písnička vznikla, o čem by byla?

Počkejte, já jsem vlastně jednu takovou napsal, když mi bylo kolem třiceti. Jmenuje se Vo vokurce a je o týpkovi, co jede mastnou tyčí do háku, je malinko slizký, nevábně oblečený, klepe se mu pupík, je to takový neatraktivní nadrblo, co vsedě šmíruje holky nad ním, jak se jim houpaj kozy, a tiše