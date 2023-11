Studio N: Převrat v OpenAI. Co se to děje v ústředí umělé inteligence

Spoluzakladatel a generální ředitel společnosti OpenAI Sam Altman byl zbaven své funkce. Představenstvo ho na hodinu vyhodilo, protože „nebyl ve své komunikaci vždy upřímný“. Vzhledem k významu firmy, jejíž ChatGPT teď používají stovky milionů lidí, je to krok, který budí pozornost a vede k divokým spekulacím. Co se děje v jedné z nejdůležitějších firem současnosti? A proč to teď zase vypadá, že se Altman do své funkce vrací? Hostem podcastu je vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský.