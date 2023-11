„Jdeme nejméně špatnou cestou.“ Bekův náměstek vysvětluje změny ve financování školství i možné dopady stávky

„Stávka nám v politických jednáních úplně nepomáhá,“ popisuje náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS) vyjednávání o rozpočtu rezortu i atmosféru ve vládě. V rozhovoru vysvětluje, kde se vzaly tři miliardy, kterými stát nakonec doplatí platy uklízeček, kuchařek a školníků. Komentuje i to, jak to bude s počtem hodin výuky.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Čeho chce ministerstvo školství docílit před definitivním schválením rozpočtu.

Zda lze pondělní stávku ještě nějak odvrátit.

Jak to bude s platy nepedagogických pracovníků a které hodiny se budou nadále půlit.

Kdy chce ministerstvo začít spojovat malotřídky.

Jak bude vypadat rozpočet na rok 2025, kdy se výdaje rezortu ještě zvýší.

Ministr školství Mikuláš Bek včera jednal jak se zástupci koalice, tak s řediteli škol a odbory. Rozpočet školství se zvýšit nepodařilo. Co bylo reálně vašim cílem?

My teď především potřebujeme celou diskuzi o financování školství v příštím roce posunout bez ohledu na to, zda bude, či nebude stávka. Zdá se mi, že i odbory a školské organizace ve svých usneseních říkají, že uznávají nezbytnost nějaké optimalizace ve financování školství.

Všichni si uvědomujeme, že PHmax (maximální počet hodin výuky proplácených státem podle počtu žáků v ročníku, pozn. red.) byl nastaven při svém vzniku velmi velkoryse. Klíčová je teď koaliční podpora pro změnu legislativy, což se včera ministrovi podařilo dohodnout.

Stávající legislativa nám totiž moc nedává manévrovací prostor. Ideálně bychom chtěli dočasně zastropovat školy individuálně, na stávající hladině počtu hodin každé školy. Aby nemusely ty, které využívají PHmax víc, něco omezovat, ale aby na druhou stranu nerostly učitelské úvazky ve školách, které jsou pod tím maximem.

Tím bychom dosáhli vnitřní optimalizace, aniž by to někdo pocítil oproti stávajícímu rozsahu výuky. Cílem je, aby koalice podpořila relativně rychlé projednání změny školského zákona, která by platila už na konci prvního čtvrtletí 2024. To nám umožní udělat individuálnější úpravy ve vztahu k novému školnímu roku.

Mezitím chystáme úpravy na základě současné legislativy, chceme ale hodnoty PHmaxu zastropovat podstatně níž, než to bylo navrhováno původně. Nyní je plán zastropování na 95 % současné hodnoty u všech oborů od 1. září 2024.

To je ale jen část toho, o co teď jde a kvůli čemu jdou školské odbory do stávky. Klíčové jsou platy nepedagogických pracovníků, tedy uklízeček, kuchařek, školníků, IT pracovníků… Na ty nyní v rozpočtu chybí miliardy, už nyní jsou přitom jejich platy podhodnocené, a ještě mají klesat.

To spolu souvisí. Chceme právě změnami v PHmax ušetřit peníze na nepedagogy. Nezískáme ale tolik, kolik potřebujeme.

Máme přislíbené