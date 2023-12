„Jak mohli dopustit, že proti nim stávkovali vlastní voliči?“ Desítka respondentů hodnotí kroky Fialovy vlády

Deník N přináší další ze série textů, v nichž zpovídáme voliče všech vládních stran. V novém díle časosběru desítka respondentů hodnotí nedávno schválený úsporný balíček, stávku učitelů i lékařů nebo sestavování kandidátek pro eurovolby. Čeho dalšího si podporovatelé kabinetu všímají a co je na Fialově kabinetu štve?

S desítkou voličů vládních stran, kteří jsou respondenty časosběru Deníku N, jsme naposledy mluvili v září a v půlce října jsme zveřejnili jejich medailonky. Od té doby se událo několik věcí – Parlamentem prošel vládní úsporný balíček, mezi vládou a opozicí se rozhořela plamenná debata o cenách energií, proběhla stávka ve školách a firmách a taky protesty lékařů v nemocnicích. Vedle toho se rovněž začaly krystalizovat kandidátky pro volby do Evropského parlamentu, které se konají příští rok v červnu.

Na tyto a další věci jsme se voličů z našeho vzorku cíleně ptali. Také oni sami ale zmiňovali témata, která je ve spojitosti s Fialovým kabinetem zaujala, nebo naopak naštvala.

„Co mě pobavilo, byla snaha o zmapování cen potravin v okolních státech. Pan Fiala objevuje objevené. My tady žijeme v polském pohraničí a každá babička ví, že v Polsku vyjde velký nákup asi tak o pětistovku levněji než u nás,“ říká osmapadesátiletá zdravotní sestra Milada Faltusová z Nekoře ve východních Čechách.

Volička a členka KDU-ČSL připomíná video, v němž předseda vlády Petr Fiala (ODS) porovnává ceny potravin v Česku a v Německu.

K Fialovu srovnání cen nutelly nebo másla se spontánně vrací i Anna Kantorová z Prahy. „Nechápu, že pan premiér cítí potřebu komunikovat s voliči na Babišově úrovni. Nedá se říct, že by mě to úplně naštvalo, spíš je mi z toho videa trapně,“ svěřuje se čtyřiatřicetiletá podnikatelka, která v posledních sněmovních volbách dala hlas TOP 09.

Dalších voličů se na Fialovo video z německého supermarketu ptáme my, od všech deseti respondentů zaznívá kritika.

„Proč by měl premiér prezentovat, že je někde za hranicemi levněji než tady? To víme sami. Jestli chce dělat něco s tím, aby tu bylo levněji, ať to dělá,“ vybízí volič ODS, dvaasedmdesátiletý penzista Vlastimil Veselý ze Sebuzína u Ústí nad Labem.

„Cílová skupina se premiérovi vysměje. Jsem z jeho kroku rozpačitý,“ říká k videu s nutellou třicetiletý Jakub Sommerschuh z Litoměřic.

Pracovník integrační poradny pro uprchlíky připomíná i jinou veřejnou prezentaci ministra této vlády –⁠ výzvu