Z trestanecké jednotky Štorm Z přeběhl k Ukrajincům. Otevřené svědectví ruského vojáka

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč Michail Pavlov skončil v ruském vězení?

Proč se rozhodl podepsat smlouvu s ministerstvem obrany a jít na frontu?

Věděli lidé, co je v případě podpisu smlouvy čeká? Proč ji tedy podepisovali?

Co se dělo, když Pavlov smlouvu podepsal?

Jak jeho přechod na ukrajinskou stranu probíhal? Jak se vzdal do zajetí?

Co se dělo v zajetí a proč vstoupil do Ruského dobrovolnického sboru?

Má v Rusku ještě nějaké příbuzné a je s nimi v kontaktu?

Vaše příslušnost k jednotce Štorm Z znamená, že jste ve vězení podepsal smlouvu s ruským ministerstvem obrany. Za co jste byl odsouzen?

Byl jsem odsouzen podle paragrafu 228, odstavce 1, části 4: Prodej a distribuce omamných látek. Byl jsem odsouzen nezákonně. Prostě mi podstrčili drogy do kapsy. Zadrželi mě poblíž mého domu a celý případ překroutili až do takovýchto rozměrů.

Podstrčili vám marihuanu?

Ano. Dali mi sáček s devíti gramy trávy. Šlo o velmi malé množství, ale vzhledem k přísným ruským zákonům to stačilo na to, aby si člověk šel sednout. To, že mi drogy podstrčili, potvrzuje i skutečnost, že všichni svědci v mém případě, kromě dvou úředníků, bylo devět lidí z Federální služby pro kontrolu distribuce drog. A to je vše.

No, paragraf 228 je v Rusku nejpoužívanější. Kolik let jste dostal?

Dostal jsem šest let odnětí svobody v trestanecké kolonii s přísným režimem, z toho jsem si odseděl čtyři roky a dva měsíce.

Takže vám už do propuštění nezbývalo tolik času. Proč jste se rozhodl podepsat kontrakt s ministerstvem obrany, místo abyste si počkal na propuštění?

Od samého začátku jsem měl plán, že tímto způsobem uteču z Ruska a přidám se v této válce na stranu Ukrajiny.

Proč jste nechtěl zůstat v Rusku, ale naopak odjet?

Jsem prostě absolutně nespokojený s tím, co se v Rusku děje a co kremelský režim provádí. A vzhledem ke svému občanskému postoji jsem si uvědomil, že musím z Ruska za každou cenu odejít.

Odjet do zahraničí po propuštění by bylo nereálné?

V ruských podmínkách je to bohužel nemožné, protože po odpykání trestu následují další sankce odnětí svobody, například dohled. Jednou týdně bych se musel hlásit na místní policejní stanici. Po dobu deseti let bych měl zákaz vycestovat do zahraničí, nesměl bych opustit zemi. A se záznamem v trestním rejstříku by bylo obtížné sehnat práci. V Rusku je to utažené do té míry, že se záznamem v trestním rejstříku nesmíte pracovat ani jako taxikář.

Navštívil vaše vězení v době, kdy jste tam byl, i Jevgenij Prigožin? A jak probíhal jeho nábor? Co přesně vězňům říkal a proč souhlasili?

Přišel a říká: