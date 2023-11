Vývoj bojů (636. den): Rusové na nás jdou jako zombíci. Svědectví vojáků ze 47. brigády, která v létě útočila a nyní brání Avdijivku

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za pondělí 20. listopadu. Situace už může být na některých místech jiná.

Pokud se o nějaké brigádě na Ukrajině dá mluvit jako o hrdinské, je to 47. mechanizovaná brigáda. V létě byla jednou z hlavních sil, kterými se Ukrajinci snažili prolomit ruskou obranu v Záporožské oblasti. Nepodařilo se to a 47. mechanizovanou brigádu to údajně stálo přes třetinu sil. V pětitisícové jednotce zůstalo tři tisíce vojáků.

Následně museli ale Ukrajinci hasit situaci kolem města Avdijivka, kde Rusové nasadili desetitisíce vojáků a stovky kusů těžké techniky. Ukrajinci sem znovu poslali 47. mechanizovanou brigádu, která toto město v Doněcké oblasti – zatím stále relativně úspěšně – pomáhá bránit.

Španělský deník El País nyní přinesl reportáž o tom, jak vojáci této brigády prožívají momentální situaci v Avdijivce. Není to povzbudivé čtení. Reportáž je sice týden stará, ale situace se od té doby zřejmě moc nezměnila.

Jednotka, se kterou si reportér španělského deníku povídal, brání severní okolí města. Rusové se Avdijivku snaží obklíčit. Linie kontaktu se zde víceméně táhne podél železnice, která je na vyvýšeném náspu. Ten, kdo ji drží, má výhodu.

„Pokud Rusové získají kontrolu nad železnicí, bude to katastrofa,“ řekl deníku voják Ivan.

In the vicinity of Avdiivka, 🇷🇺 has advanced across the rail line in the north, posing a threat to Ukrainian supply lines to the city. Additionally, 🇷🇺 has made gains to the southeast.

Meanwhile, 🇺🇦 has reclaimed positions recently lost to the south and southwest of the city. pic.twitter.com/W4lzW8cnpJ

— War Mapper (@War_Mapper) November 19, 2023