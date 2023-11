Kundnani: Zodpovědnost za kolonialismus nesou všichni Evropané, i když by na něj nejradši zapomněli

Jako dítě indického otce a nizozemské matky, které vyrostlo ve Velké Británii, měl Kundnani k Evropě vždy složitý vztah. Z člověka, který zastával výrazně proevropské postoje a pracoval v předních bruselských think tancích, se v posledních letech proměnil v kritika EU. Evropskému projektu vyčítá nedostatek vnitřní demokracie i to, že se dosud nevypořádal se svým koloniálním dědictvím, které dle něj stálo v samotných kořenech evropské integrace.

O vztahu mezi evropskou integrací a rasismem vydal v srpnu knihu Eurowhiteness: Culture, Empire and Race in the European Project (Evropská bělost: Kultura, impérium a rasa v evropském projektu).

V rozhovoru se kromě jiného dozvíte:

Kdo má zájem na tom, aby se na éru evropského kolonialismu zapomnělo.

K jakým změnám v rámci evropské integraci by podle Kundnaniho mělo dojít.

Proč není Evropská unie schopná si přiznat, že udělala chyby, a napravit je.

Jaké myšlení je nebezpečné pro demokracii.

Když někdo zmíní, že se považuje za evropského občana, co tím podle vás myslí? A proč je to dle vás potenciálně problematické?

Komplikované je to zejména u Západoevropanů a hlavně Němců. Což v jejich případě souvisí s velmi problematickou historií německého národního státu. Snaží se překonat německý nacionalismus, a tak tvrdí, že jsou Evropané, a evropanství následně spojují s kosmopolitismem. Být Evropanem podle nich znamená být světoobčanem. Dle mého ale být Evropanem zkrátka znamená, že jsem občanem tohoto konkrétního regionu, Evropy, která má velmi specifickou historii a specifický vztah ke zbytku světa.

Tvrzení, že jste Evropan, není jen prohlášení o inkluzivitě, ale také prohlášení o exkluzivitě. Když říkáte, že jste občanem Evropy nebo evropským občanem, vylučujete zbytek světa. Když jste Asiat, tak zkrátka nemůžete být občanem Evropy. U Evropanů, kteří jako já vyrostli v Evropě, ale mají rodiče neevropského původu, to vyvolává rozporuplné pocity. Pro mě, přinejmenším, „Evropan“ nikdy nemohl vystihnout celou mou identitu.

Ze středoevropské perspektivy bych řekla, že prohlášení, že jsem Evropan, často také znamená přihlášení se k Západu.

Část mé knihy týkající se střední Evropy může být pro vaše čtenáře nejkontroverznější. V jedné kapitole mluvím o „návratu do Evropy“. Tahle středoevropská představa návratu je podle mě v něčem problematická, protože ve skutečnosti znamená návrat ke křesťanské Evropě, k bílému privilegiu. Mohl bych napsat celou knihu o tom, jak je koncept Západu propojen s bělošstvím. Tedy, Západ není jen bělošství, stejně jako Evropa není jen bělošství, ale oba koncepty jsou s bělošstvím spojené. Myslím, že by se Středoevropané měli více zamýšlet nad