Ficův boj s médii. Skončí před soudem? Postoj novinářů popisuje člen vedení deníku Sme

Před několika dny oznámil slovenský premiér Robert Fico přerušení komunikace se čtveřicí tamních médií – Denníkem N, deníkem Sme, zpravodajským webem Aktuality.sk a nově i nejsledovanější televizí Markíza. S některými z nich ale Fico nekomunikoval ani dříve. Co to pro zmíněná média, která premiér označuje za „nepřátelská“, znamená nového? Jak to ovlivní práci tamních novinářů? Zastanou se ostatní média kolegů, projevila se novinářská solidarita? Na tyto otázky Deníku N odpovídal zástupce šéfredaktorky slovenského deníku Sme Jakub Filo.