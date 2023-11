Dopady jen na starší? Nikoliv. Tři důsledky zvýšení důchodového věku, o kterých se nemluví

Sociální politika je fascinující obor. A jedna z nejzajímavějších věcí na ní jsou nepřímé a velice často neočekávané důsledky jednotlivých rozhodnutí. Vezměte si třeba takovou slevu na manželku. Prostá daňová úleva, která má zejména rodinám s malými dětmi pomoci překlenout období, kdy žijí pouze z jednoho příjmu. Nic kontroverzního, že?

Jenže v praxi tato daňová úleva způsobí velice často i jinou věc. Kvůli přesně nastavenému limitu příjmů mnoho žen omezuje v jejich snaze při dětech více pracovat, protože by se jim to finančně už nevyplatilo. Je to dobrá ukázka toho, jak těžké je nastavit sociální politiku tak, abyste pak překvapeně nekoukali na důsledky vlastních rozhodnutí.

Minulý týden ministr Marian Jurečka představil návrh, jak by měla vypadat změna důchodů. Nejzásadnější úprava spočívá v navázání věku odchodu do důchodu na dobu dožití. Vzhledem k prodlužující se době života je prakticky jisté, že se to promítne do pozdějšího odchodu do penze.

Vyhnout se tomu moc nešlo. Bez této změny by důchodový systém buď čím dál více zatěžoval státní rozpočet, nebo by dokázal zabezpečit pouze symbolické penze. Jenže jak už bylo řečeno v úvodu, změny v sociálním systému se neodehrávají ve vakuu. A tak výrazná úprava, jako je posun důchodového věku a udržení stárnoucí populace na pracovním trhu, nejspíš povede k očekávaným i neočekávaným důsledkům.

Zde je odhad, jak by mohly vypadat tři z nich: