Pragmatický, ambiciózní převozník revoluce, komunista i spoluhráč byznysmenů Marián Čalfa

Seriál Přepište dějiny: Připomínka událostí roku 1989 a následujících několika let se logicky koncentruje na osobnosti jako Václav Havel, případně Petr Pithart nebo Alexander Dubček. Ve veřejném prostoru dostávají slovo studentští vůdci, kteří vzpomínají na hektičnost listopadových a prosincových dní. Odstup více než třiceti let přitom poskytuje šanci zaznít nejen vzpomínkám, ale také kritičtějšímu pohledu – kritičtějšímu ve smyslu analytickému.

A to především co se týče kontinuity mezi 80. a 90. lety, případně samotného převzetí moci. Dnes již přitom existuje mnoho historických prací, které přibližují jak atmosféru, tak události tehdejší změny. Máme obsáhlé vzpomínky zejména studentských aktérů, historik Jiří Suk ve svém „labyrintu revoluce“ podrobně zmapoval hektický překotný chod (zejména pražských) dnů, další práce se věnují například náladám ve společnosti, třeba v zrcadle dobových stížností mezi léty 1988 a 1989 směrovaných na ústřední výbor vládnoucí strany. Pomalu se dostáváme i k podrobnějšímu pohledu na regionální odstíny společenské změny.

Přestože jsou jednotlivé události poměrně dobře popsány a role aktérů vysvětlena, rozhodně nebude na škodu se v listopadovém ohlédnutí zaměřit na jeden klíčový moment samotného „technického“ převzetí moci v prosinci 1989. A právě při něm sehrál naprosto nezastupitelnou roli komunista Marián Čalfa. Tato osobnost může být přitom symbolem cesty technokratických a pragmatických elit mezi pozdní komunistickou diktaturou a nastupující liberální parlamentní demokracií. Není to totiž rozhodně osud několika málo let mezi roky 1989 a 1992.

Marián Čalfa se narodil v roce 1946 ve východoslovenském Trebišove (vzdušnou čarou je to z Trebišova stejně daleko do Košic jako do ukrajinského Užhorodu) a z této východoslovenské výspy se nakonec dostal až do čela federální vlády. Sám v jednom z rozhovorů připomínal, že jeho otec vstoupil do komunistické strany v roce 1957, přičemž za to byl katolickou rodinou kritizován. Sám mladý Marián Čalfa se