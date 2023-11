Pointa N: Palácový převrat v umělé inteligenci ještě neskončil. Připravte si popcorn

Pondělní Pointu N sestavila Markéta Boubínová, vzpouru v OpenAI vysvětlil Petr Koubský, o protestu v nemocnicích píše Iva Bezděková a fotbalovou kauzu sledoval Tomáš Linhart.

Kauza OpenAI: doporučujeme popcorn

V přímém přenosu můžeme už od od pátečního večera sledovat, jak se bojuje o vedení ve firmě, která tak trochu zajímá celý svět. Jmenuje se OpenAI a stojí za chatbotem ChatGPT, se kterým si mnozí z nás pilně povídají, nechávají si od něj radit, psát domácí úkoly, eseje a podobně. V článku jsme popsali, co se děje, jenže ten vyšel už v pondělí ráno a od té doby je ledacos zase jinak.

Brzy na to téma vydáme pokračování, teď hned to však nemá smysl – je to stejně marné jako psát článek o hokeji, dokud se ještě hraje. Zkusme to tedy popsat jen stručně: několik vzbouřenců v představenstvu firmy se dohodlo a vyhodilo generálního ředitele Sama Altmana a dalšího zakladatele Grega Brockmana. Šokovaní investoři (jen Microsoft do OpenAI vložil třináct miliard dolarů) prohlásili, že tohle tedy ne. Ale ano, řeklo nové představenstvo. Microsoft tedy Altmana a Brockmana najal do vedení své nové AI divize (dnes ráno, všechny časové údaje podle střední Evropy). Následně ovšem vznikla petice zaměstnanců OpenAI požadující návrat obou vyhozených – jinak půjdou do Microsoftu za nimi. V tuhle chvíli ji podepsalo 505 ze 700 pracovníků.

Ani to ale ještě není vše. Nejlepší zatím je, že petici podepsal také člen