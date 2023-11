Vývoj bojů (635. den): Ať mají hlad a je jim zima. Ukrajinci u Dněpru útočí na ruskou logistiku

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za neděli 19. listopadu. Situace už může být na některých místech jiná.

Jednou z nejzajímavějších částí fronty je stále levý břeh Dněpru u vesnice Krynky. Ukrajinci zde i nadále drží předmostí, na místě mají několik stovek vojáků. Linie se moc nepohnula, přestože v neděli ruské zdroje hlásily menší postup Ukrajinců na západě vesnice.

🇺🇦 has extended its control along the southern bank of the Dnipro River, within the settlement of Krynky. pic.twitter.com/8CtzXuYh0v

— War Mapper (@War_Mapper) November 19, 2023