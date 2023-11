Niedermayer: Kandidátka Spolu může být dobrým cílem našich soupeřů, ale máme šanci uspět

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak chce jako dřívější odpůrce koalice Spolu do eurovoleb přesvědčovat voliče, aby ji podpořili?

Nehrozí, že rozporů mezi ODS a TOP 09 v evropské politice využije konkurence?

Jak Spolu povede kampaň do evropských voleb?

Změnil názor na možné rušení veta v unijním rozhodování?

Proč je podle něj výhodné rychle přijmout euro?

V evropských volbách budete jako lídr za TOP 09 trojkou na společné kandidátce Spolu. Vy sám jste přitom v minulých měsících byl ke společnému postupu skeptický a přiznával jste rozdílné názory zejména se superlídrem Alexandrem Vondrou z ODS. Co vás nakonec přesvědčilo?

Nikdo mě přesvědčovat nemusel, necítil jsem to tak, že bych měl mandát k tomu radit TOP 09, jak se rozhodnout. Nejsem volený člen vedení. Pro vedení topky to byla velmi těžká otázka. Nebylo to rozhodování mezi lepší a horší možností, obě měly výhody a nevýhody. Varianta samostatné kandidátky, kterou podporovali někteří členové, by nám umožnila relativně přímočaře a srozumitelně oslovit naše voliče.

Kandidátka Spolu je naopak strategicky důležitá; budu teď ovšem čelit otázkám, zda je to dobrý nápad. V opačném případě bychom se ale asi bavili o tom, proč má koaliční vláda, která se snaží držet při sobě, pět různých kandidátek, které se budou dohadovat ve volební kampani.

Nemyslím, že je společná kandidátka špatná volba. Je zaměřená do budoucnosti a velkou roli hraje zřejmě i to, že by podle různých průzkumů mohlo Spolu volby vyhrát. Je důležité, aby tady v budoucnosti byla i jiná velká síla než jen hnutí ANO nebo jednoho dne možná nějaká jiná silně populistická strana.

Vy sám jste řekl, že máte na EU silné názory a je pro vás důležité, aby to kandidátka reflektovala. Programové desatero Spolu, které jste podepsal, je ale relativně kompromisní, skoro by se dalo říct opatrné.

Politika je o kompromisech, což vidíte zejména z té evropské perspektivy. Evropská unie je pro mě stroj na kompromisy. Kdyby člověk hlasoval jen pro to, co se mu stoprocentně líbí, bude skoro proti všemu. Někdy je pro mě výzvou zjistit, kde začíná špatný kompromis.

U vzniku koalice, která je projevem vrcholné politické vůle, je důležité akcentovat spíše to, na čem se shodneme, než to, na čem se neshodneme. Zároveň to ale z mého pohledu neznamená spojení; všechny tři strany si chtějí zachovat identitu.

Pokud je ale v něčem mezi stranami Spolu –⁠ zejména mezi ODS a TOP 09 –⁠ viditelný rozdíl, je to právě evropská politika. Nejen mezi názory a hlasováním vás a Alexandra Vondry jako dvou lídrů, ale obecně.

Jsou oblasti, ve kterých ty rozdíly jsou, kdy jsme hlasovali odlišně. Ale můžeme se taky dostat k tomu, jak se rozhoduje v Evropském parlamentu. Lidem to dává velkou svobodu, i uvnitř frakce bývá hlasování odlišné. Ale v klíčových věcech –⁠ třeba v našem přístupu ke geopolitice –⁠ se shodujeme. Nedávno jsem byl se Sašou Vondrou v diskuzi a náš pohled na vztah Evropy a Afriky byl naprosto identický.

Jistě, máme jiný pohled na dekarbonizaci, ale když se podíváme na klimatickou politiku, vláda zcela jednoznačně dekarbonizaci podporuje. Navíc jsme se už dostali z rozhodování na evropské úrovni, balíček Fit for 55 byl schválený i díky práci našemu předsednictví v Radě EU, a nyní se to řeší na národní úrovni.

Mluvil jste o kompromisu, ale teď musíte svoje voliče přesvědčit, že Spolu není příliš velký kompromis. Neočekávají voliči TOP 09 spíše snahu o rychlejší dekarbonizaci, zatímco lídr Vondra varuje před Green Dealem? Zrovna on navíc v minulých měsících mnohokrát argumentoval proti společné kandidátce. Jak vaše voliče přesvědčíte, aby volili koalici s Alexandrem Vondrou v čele?

Je jasné, že každá část koalice osloví jiné voliče a celá koalice uspěje tehdy, když všechny tři strany přesvědčí ty svoje, že v ní neztrácejí identitu. V Evropském parlamentu se na rozdíl od toho českého nehraje na koalici, u každého návrhu se vyjednává znovu od začátku.

Třeba europarlamentní pozici ke kontroverznímu návrhu nařízení o obnově přírody se podařilo schválit díky deseti hlasům z lidovecké frakce, která v tom vůbec nehlasovala společně.

U dekarbonizace je to kompromis

I Alexandr Vondra hlasoval pro.

Ano, hlasoval tak proti své frakci. V Evropském parlamentu opravdu vznikají docela paradoxní situace a nedá se to paušalizovat.

Jste schopni to svým voličům takto vysvětlit? Když se podívám do desatera, u dekarbonizace píšete: „Budeme se zasazovat za stanovení realistických dílčích cílů, a naopak odmítat neuvážené závazky, které ve výsledku nahrají Číně a dalším globálním konkurentům.“ Je toto opravdu rychlá dekarbonizace, kterou vaši voliči pravděpodobně chtějí?

U dekarbonizace je to samozřejmě kompromisní text. Já jsem o něm nevyjednával, to dělalo vedení strany a odvedlo dobrou práci. Kdyby ten text psal kdokoliv jen z jedné strany koalice, napsal by zřejmě něco jiného. Ale to je právě ten rozdíl mezi dobrými a špatnými kompromisy.

Věřím, že se kandidátka Spolu může ukázat jako dobrý kompromis. V české politice ale hodně převládá černobílé vidění – buď je to po našem, nebo je to špatně. Což nás mimochodem trochu posílá do neustálé skepse a opatrnosti vůči EU.

TOP 09 je velmi proevropská strana, ODS u nás má naopak nálepku euroskeptiků. Nebude toto spojení vašemu voliči vadit, neupřednostní raději strany, které jsou jasně proevropské, tedy Piráty či STAN? Oni budou například hlásat, že chtějí euro –⁠ byť to mimochodem není vůbec věc europarlamentu –⁠, ale pro vaše voliče to může být důležité. Vy místo toho nabídnete jen kompromisní program.

Samozřejmě to tak bude a můžeme na tom ztratit hlasy. Proto