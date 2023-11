Éra člověka končí. Žít ekologicky ale neznamená být puritán, říká filozof technologií

Katastrofální dopady snahy přírodu kontrolovat a využívat pouze k našemu prospěchu odhaluje všudypřítomná klimatická krize. Podle nizozemského filozofa technologií Vincenta Bloka cestu z ní nemůže nabídnout čistá víra v technologický pokrok, ovšem ani snaha se co nejvíce uskromnit. Člověk se musí naučit uspokojovat svoje touhy jiným způsobem. A především přetvořit ekonomický systém tak, aby v jeho základu nestála nutnost donekonečna kupovat nové produkty a znečišťovat planetu. „Nyní je stěžejní experimentovat s alternativními možnostmi, a to jak na úrovni technologií, tak i v rámci politických a občanských iniciativ nabízejících novou organizaci věcí veřejných,“ zdůrazňuje Blok.

V rozhovoru se kromě jiného dozvíte:

Proč bychom se měli jako lidstvo vzdát snahy stále vše kontrolovat.

V jaké fázi antropocénu se teď nacházíme.

Co je biohospodářství.

Proč i to, co se zdá na první pohled udržitelné, nakonec udržitelné být nemusí.

Pojďme si na začátek připomenout co je to antropocén a jak jsme se do této epochy dostali?

Existují různá geologická období, například v době ledové byl rozhodujícím faktorem, který určoval, jak bude vypadat planeta Země, led. Antropocén je epochou, ve které podobu planety určuje člověk a lidské technologie. Když si představíme, že bychom se vzdálili ze zemského povrchu a podívali se na sebe například z Měsíce, všude na planetě uvidíme stopy lidského původu. Ať už jde o internet, různá potrubí a sítě, či znečištěné životní prostředí. Taky proto jsme o této epoše začali přemýšlet tak, že geologickou sílu, která mění podobu planety, představuje člověk. První fáze antropocénu začala s průmyslovou revolucí. Nyní se nacházíme ve druhé fázi, počínající druhou světovou válkou, kterou nazýváme velkou akcelerací – vidíme strmý nárůst emisí skleníkových plynů, znečištění a další dopady. Nyní už víme, že náš současný způsob života musíme změnit. Životní prostředí jsme znečistili natolik, že něco dělat jinak musíme, a přemýšlíme, jak pokračovat dál. Jsme uprostřed hledání podoby post-antropocénu.

Jaký je v období antropocénu vztah člověka k přírodě?

Člověk a příroda jsou v antropocénu zcela propojeni. Dříve byli člověk a divoká příroda chápáni jako protiklady. V Bibli dokonce najdete pobídku, aby člověk přírodu kontroloval. V tom jsme skutečně uspěli. Jsme všude, všechno kontrolujeme. Divoká příroda už v podstatě neexistuje.

V poslední knize říkáte, že roli člověka jako toho, kdo kontroluje přírodu, musíme zpochybnit. Zároveň ale vidíme, že pro zvládání klimatické a ekologické krize je určitý „managment“ potřeba. Ať už jsou to zásahy kvůli ochraně vymírajících druhů, výsadba stromů, pohlcování oxidu uhličitého při zemědělské produkci, geoinženýrské pokusy a podobně. To vše jsou výrazné zásahy do přírody. Je vůbec možné a žádoucí do přírody přestat zasahovat?

Faktem je, že